BBB: Maíra Cardi revela que trocou toda a equipe de Arthur Aguiar

A esposa do campeão do BBB 22 participou do Bate-Papo BBB, e conversou com Arthur Aguiar e Rafa Kalimann sobre a trajetória do ator dentro da casa

Arthur Aguiar se tornou, na última terça-feira, o campeão da vigésima segunda edição do reality Big Brother Brasil. Ao participar do Bate-Papo BBB após o fim do programa, Maíra Cardi, esposa de Arthur, revelou ter demitido o time do ator enquanto ele estava confinado.

Ao declarar que ficava acordada “24 horas por dia” para acompanhar o marido em sua trajetória no BBB, Maíra também revelou uma surpresa: “Ah! Sua equipe inteira foi despedida, sobraram 3 pessoas, o resto mandei embora, tem 50 pessoas novas, incríveis!”.

Cardi, que também é ex-BBB, falou da saudade que a filha do casal, Sophia, de 3 anos, sentia do pai. De acordo com a mãe, a menina sofreu com a ausência de Arthur por ser “muito sensível, muito apegada,” mas ressaltou que a experiência foi um aprendizado.

Rafa Kalimann, apresentadora do Bate-Papo BBB, perguntou à influencer sobre o conselho que deu a Arthur antes que entrasse no confinamento. “Seja você ali, é muito intenso, se entrega, não existe regra e seja você, viva”, completou.

