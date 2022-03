Mega-sena: Ex-BBB Paulinha fatura R$ 35 mil e soma mais de 50 acertos

A sorte de Paulinha Leite, ex-participante do BBB 11, segue intacta. Ela acertou cinco números no sorteio da Mega-Sena, faturou R$ 35 mil e, agora, bate a marca de 57 apostas bem sucedidas na loteria. "Eu não fiz a Quina de novo não, né? Por um não foi R$ 190 milhões", postou a influenciadora nas redes sociais. Além da Paulinha, outras 495 pessoas também acertaram a Quina. No Instagram, a ex-BBB tem um perfil voltado ao tema loteria e atua auxiliando pessoas a jogar na Mega-Sena.

Ela já havia começa 2022 com sorte. Isso porque ela conseguiu tirar um "pedacinho" da Mega da Virada ao acertar 16 quinas em bolões dos quais participou. Neste último sorteio, cada quina deu R$ 50.861,33 aos apostadores.

Sobre o assunto BBB: Carla Diaz é atacada por fãs de 'Carthur' após assumir novo namorado

BBB 22: Luana Piovani dá a entender participação de Pedro Scooby

"Mais Você" e "Encontro" devem sair da grade da TV Globo, diz jornalista

Com ajuda de aeromoça, casal anuncia gravidez para a família durante voo: "Passageiro oculto"

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Ainda não recebi o dinheiro do prêmio, não sei o que vou fazer. Escolho os números com base no que vejo no meu dia a dia, que me chamam a atenção. Aí vou misturando com os números que mais saem, outros jogos com os que menos saem e vou escolhendo..." contou ex-sister, natural de Roraima, ao jornal Extra, em janeiro.

Paulinha, que joga na loteria desde os 21 anos, contou o que faz na hora de escolher os números. “Escolho com base no que vejo no meu dia a dia, que me chamam a atenção. Aí vou misturando com os números que mais saem, outros jogos com os que menos saem e vou escolhendo”, disse.

A ex-BBB disse que já perdeu as contas de quanto já ganhou e, certa vez, arrebatou R$ 570 mil sozinha em um único prêmio. Ela tem uma empresa de apostas de bolões onde ela escolhe os números e pessoas podem comprar cotas.

"A empresa começou com uma brincadeira de bolão no meu perfil pessoal sugerido números para os meus seguidores. Logo no primeiro, ganhamos. Aí não parei mais. Até hoje acho engraçado, porque nunca me imaginei fazendo isso", disse a empresária.

Tags