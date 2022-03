BBB 22: Arthur trapaceou na prova do anjo? Eli levanta suspeita

Eliezer foi ao confessionário e pediu revisão da prova do anjo. A suspeita é de que Arthur manipulou o sorteio dos escolhidos para participar da dinâmica

A prova do anjo, realizada na tarde do sábado, 19, segue rendendo debate na casa mais vigiada do Brasil. Líder da semana, Arthur Aguiar foi o responsável por realizar sorteio de quem participaria ou não da dinâmica que dá poder de imunização a um dos brothers. Eliezer e Laís, porém, têm levantado suspeitas de que o cantor e ator teria manipulado a dinâmica ao tentar escolher os participantes de dentro da urna de sorteio.

Eliezer chegou a ir ao confessionário para pedir a revisão do sorteio. O publicitário aponta que o artista pode ter favorecido seus aliados durante o sorteio. Eli, Lina e Jessilane, que não são próximos a Arthur no game, ficaram de fora da prova após Arthur sortear os nomes.

Laís também demonstrou desconfiança em conversa com Gustavo. A médica afirmou que Arthur ficou olhando para baixo, mirando dentro da urna, na tentativa de ver os participantes sorteados.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Veja vídeo:

Precisamos de um VAR né? Bora lá assistir novamente o sorteio da prova do anjo pic.twitter.com/PIl7pB5oiy — Arthur Aguiar (@Aguiarthur) March 19, 2022

Sobre o assunto BBB 22: Arthur é o nono líder do reality show; Gustavo está no paredão

BBB 22: eliminados discutem ao vivo e indicam brother para o Paredão

BBB 22: Lucas Bissoli vence a prova do anjo e castiga Eli e Gustavo

Lucas Bissoli ganha prova do anjo

O estudante Lucas Bissoli venceu a prova do anjo deste sábado, 19, em uma final disputada com o surfista Pedro Scooby no reality Big Brother Brasil. A prova começou às 13 horas de hoje e teve três fases competidas em duplas. Linn da Quebrada, Jessilane e Eliezer Netto não foram sorteados para disputar e ficaram de fora da competição pelo colar do anjo.

A prova consistia em procurar cinco cards relacionados à Avon. A dinâmica chegou a dominar as redes sociais quando o brother Paulo André encontrou os cinco cards mas, ao apertar o botão, derrubou um deles do totem, ocasionando sua desclassificação. Com isso, a sister Eslovênia seguiu adiante.

No entanto, a reviravolta foi insuficiente para garantir os desejos do quarto Lollipop de garantir a imunidade para o grupo e, mais ainda, colocar Arthur e os outros meninos como monstros. O objetivo era retirá-los do VIP, já que o monstro leva automaticamente à xepa.

Como anjo, Lucas castigou Eliezer e Gustavo Marsengo para serem os monstros da vez. Vale lembrar que o advogado já está indicado ao paredão da semana por uma dinâmica com os eliminados da edição.

Tags