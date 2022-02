Enquete Paredão BBB 22: Larissa sai com 76%; Arthur e Lina ficam

Segundo resultado parcial de enquete O POVO de hoje (28/02), Larissa deve ser eliminada no Paredão do BBB 22, enquanto Arthur Aguiar e Linn da Quebrada permanecem no reality show

Larissa deve se tornar a sexta eliminada do Big Brother Brasil 22 (BBB 22). O resultado parcial da enquete O POVO desta segunda-feira, 28 de fevereiro, mostra que a sister lidera as intenções de votos para eliminar com 76%. Ela disputa permanência no jogo contra Linn da Quebrada (12%) e Arthur Aguiar (12%).



A formação de paredão ocorreu na noite desse domingo, 27. A berlinda do programa da TV Globo de hoje teve bastante dinâmica em sua formação. Os votos da casa foram compostos por indicações em dupla, enquanto os primeiros eliminados da prova do líder foram direto para o paredão. O resultado oficial da eliminação será anunciado na próxima terça (01/03). Confira abaixo para mais detalhes

Imunização do anjo e indicações diretas ao paredão

Anjo Douglas Silva imunizou Gustavo;

Líder Paulo André indicou Lina;



No paredão desta semana do BBB 22, a dinâmica foi diferenciada: após imunização do anjo e indicação do líder, os participantes votaram em duplas por consenso. Veja as escolhas:

Lucas e Arthur: votaram em Larissa

Eslovênia e Lina: votaram em Douglas Silva

Vinicius e Eliezer: votaram e Jessilane

Jessilane e Natália: votaram em Eslovênia

Gustavo e Douglas Silva: votaram em Vinicius

Jade Picon e Laís: votaram em Douglas Silva

Larissa: votou em Douglas Silva

Pedro Scooby: votou em Larissa

BBB 22: como foi formado o paredão



No paredão deste domingo, 27 de fevereiro (27/02) foram quatro pessoas: uma indicada pelo líder, duas por eliminação na prova do líder, e uma por votação da casa. Após a prova do bate-volta, foi definido o paredão triplo.

Como o indicado do líder não participa da prova Bate-Volta Lina, indicada pelo líder Paulo André, foi direto para o paredão. Com isso, a prova bate-volta foi disputada entre Lucas, Arthur e Larissa.

Na prova bate-volta, apenas um brother tinha a chance de se salvar. Lucas foi o primeiro a encontrar os três números sorteados. Com isso, o sexto paredão do programa ficou entre Lina, Arthur e Larissa.

BBB 22: quem é o líder, o anjo e o monstro da semana?

Líder da semana: Paulo André

Paulo André Anjo da semana: Douglas Silva

Douglas Silva Monstro da semana: Vyni e Jessi

Vyni e Jessi Paredão da semana: Lina, Arthur e Larissa





