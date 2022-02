BBB 22: Vinícius é criticado por Larissa após voto: "Faz o que o Eli quer"

A ideia inicial era que os participantes do quarto votassem em Douglas para salvar Larissa do paredão

O clima no quarto Lollipop não era dos melhores após mais uma formação de paredão no Big Brother Brasil (BBB) 22. Durante a madrugada desta segunda-feira, 28, integrantes do grupo descobriram o voto de Eliezer e Vinicius em Jessilane, o que rendeu duras críticas à dupla - e o cearense foi grande alvo da indignação.

A ideia inicial era que os participantes do quarto votassem em Douglas para salvar Larissa do paredão. Entretanto, os dois brothers não seguiram o que havia sido combinado e, com isso, a votação ficou empatada entre DG e a pernambucana. Depois de Paulo salvar seu amigo, a sister acabou indo para a “berlinda”.

Larissa ficou indignada com a situação e saiu do quarto. No jardim da casa, ela criticou o comportamento do cearense ao lado de Laís e Jade Picon: “Sabe o que é? O Vyni só faz o que o Eli quer. Ele não veio aqui para jogar, não. Eu acho que ele veio para servir o Eli”. Laís, então, concordou: “O Vyni é muito assim com o Eli mesmo”.

Em seguida, a pernambucana disse que “estava com a cabeça a ponto de explodir”. “Por causa de Eli eu estou no paredão. Por causa de Eli”, completou incrédula. Larissa está no sexto paredão do BBB 22 ao lado de Arthur Aguiar e Linn da Quebrada. O resultado da eliminação será divulgado nesta terça-feira, 1º, durante o programa ao vivo na TV Globo.



