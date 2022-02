Marido de Tiago Abravanel comenta desistência do BBB: 'Nosso maior campeão'

Em publicação realizada neste domingo, 27, o produtor Fernando Poli se manifestou após a desistência do marido, o ator Tiago Abravanel, do Big Brother Brasil (BBB) 22. 'Essa foto eu ia postar só na final, mas hoje é a sua final!!! Você foi brilhante, as pessoas não estão acostumadas com gente do bem! Você será sempre o nosso maior campeão!! Seu coração é muito grande pra tudo isso!!', escreveu.



Tiago apertou o "botão da desistência" no início da tarde deste domingo, 27, e está fora do reality show, conforme comunicado oficial da rede Globo. "Tiago Abravanel não será substituído e o programa seguirá com os atuais participantes. Mais detalhes serão informados por Tadeu Schmidt no BBB, hoje à noite". A decisão foi uma surpresa para os demais brothers.

Sobre o assunto TV Globo anuncia que BBB 22 terá 100 dias de duração e internautas criticam

BBB 22: Paulo André é o sexto líder do reality show

Tiago Abravanel aperta botão de desistência e deixa o 'BBB 22'

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Outra pessoa que demonstrou apoio ao ator foi a artista plástica Cintia Abravanel, mãe de Tiago. Ela enfatizou o orgulho do filho e gravou um vídeo com mensagem motivadora. "Vem aqui para fora que você é muito amado. A vida continua e é isso aí. Teu tempo na casa deu. Mamãe tem muito orgulho de você. Estaremos todos aqui te esperando de coração aberto, sua família e seus amigos", afirmou.

O artista se considerava um grande fã do programa e já tinha demonstrado interesse em apertar o botão durante conversas com Brunna, Larissa e Eslovênia. Nesta semana, ele confessou que estava frustrado em diálogo com Pedro Scooby. Tiago tinha grandes chances de ir ao novo paredão, que será formado ainda neste domingo, 27, por votos da casa.

Tags