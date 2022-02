Enquete Paredão BBB 22: Brunna sai com 71%; Paulo e Gustavo ficam

Segundo resultado parcial de enquete O POVO de hoje, 22, Brunna deve ser eliminada no Paredão do BBB 22, enquanto Paulo André e Gustavo permanecem no reality show

Brunna Gonçalves deve se tornar a quarta eliminada do Big Brother Brasil 22 (BBB 22). O resultado parcial da enquete O POVO desta terça-feira, 22 de fevereiro, mostra que a sister lidera as intenções de votos com 71%. Ela disputa permanência no jogo contra Gustavo (23%) e Paulo André (6%).



A formação de paredão ocorreu na noite desse domingo, 20. A berlinda do programa da TV Globo de hoje teve bastante mudanças em sua formação, com votos em grupo e indicação pelo big fone. O resultado oficial da eliminação será anunciado na próxima terça (22/02).

Enquete Paredão BBB 22: quem deve ser eliminado? Vote

Paredão BBB 22: quem deve sair? Brunna Gustavo Paulo André

BBB 22: veja quem votou em quem no paredão

Imunização do anjo e indicações diretas ao paredão

Anjo Arthur Aguiar imunizou Natália;

Líder Lucas indicou Brunna;

Na sexta-feira, 18, Brunna atendeu o Big Fone e indicou Gustavo.



Votos por grupo

No quinto paredão do BBB 22, a dinâmica foi diferenciada: após imunização do anjo e indicação do líder, os participantes tiveram que se separar em grupos de duas ou mais pessoas e votar por consenso. Veja as escolhas:

Brunna, Eliezer, Eslovênia, Jade, Laís e Larissa (Lollipop): votaram em Jessilane;

Arthur, Douglas, Gustavo, Paulo André e Pedro Scooby (Grunge): votaram em Eliezer;

Jessilane, Linn, Natália e Tiago (confessionário): votaram em Paulo André.



BBB 22: como foi formado o paredão



No paredão deste domingo, 20 de fevereiro (20/02) foram cinco pessoas: uma indicada pelo líder, uma pelo big fone, e outras três escolhidas pelos grupos. Após a prova do bate-volta, foi definido o paredão triplo.

Como o indicado do líder não participa da prova Bate-Volta, Brunna, indicada pelo líder Lucas, foi direto para o paredão. Com isso, a prova bate-volta foi disputada entre Eliezer, Gustavo, Jessilane e Paulo André.

Na prova bate-volta, foram dois vencedores. O primeiro a se salvar do paredão foi Eliezer. Jessilane, que estava em último lugar na disputa, conseguiu sair da berlinda ao adivinhar o número correto três vezes seguidas. Com isso, o quinto paredão do programa ficou entre Brunna, Gustavo e Paulo André.

BBB 22: quem é o líder, o anjo e o monstro da semana?

Líder da semana: Lucas

Lucas Anjo da semana: Arthur Aguiar

Arthur Aguiar Monstro da semana: Laís e Larissa

Laís e Larissa Paredão da semana: Brunna, Gustavo e Paulo André





