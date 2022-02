BBB 22: Pedro Scooby cogita desistir após paredão com Paulo André

Na formação do paredão deste último domingo, 20 de fevereiro, Paulo André, Brunna Gonçalves e Gustavo foram os indicados. A nova dinâmica de votação, feita em grupos, surpreendeu os brothers e gerou conflitos. Pedro Scooby, que é muito próximo de Paulo André, ficou indignado com a formação e cogitou desistir do reality show.

A casa ficou dividida em três grupos, sendo um deles formado por Tiago Abravanel, Linn da Quebrada, Natália e Jessilane, que escolheram indicar o atleta olímpico. Scooby não gostou da posição dos colegas, já que dormem juntos no mesmo quarto e tinham cogitado fazer uma aliança para se protegerem do paredão.

“Só funciona com a gente essa falsidade. […] Na primeira oportunidade que tiveram de bater na gente, tá aí, o P.A. tá aí, e de repente vai embora”, declarou. Depois, o surfista conversou com Tiago e afirmou ter ficado estressado com a situação. "Acho que não vou ficar mais aqui não", falou. "Não quero me tornar esse cara cheio de raiva", explicou. "É só um jogo", disse Tiago ao tentar amenizar. "Eu sei, mas as pessoas não podem passar por cima dos princípios", rebateu.

Scooby arrumou as malas e afirmou que iria pensar nesta segunda, 21, se iria desistir do programa. “Se amanhã eu resolver, minhas malas já estão prontas", declarou.

Imunização do anjo e indicações ao paredão

Anjo Arthur Aguiar imunizou Natália ;



; Líder Lucas indicou Brunna ;



; Na sexta-feira, 18, Brunna atendeu o Big Fone e indicou Gustavo.

Votos por grupo



No quinto paredão do BBB 22, a dinâmica foi diferenciada: após imunização do anjo e indicação do líder, os participantes tiveram que se separar em grupos de duas ou mais pessoas e votar por consenso. Veja as escolhas:



Brunna, Eliezer, Eslovênia, Jade, Laís e Larissa (Lollipop): votaram em Jessilane;



Arthur, Douglas, Gustavo, Paulo André e Pedro Scooby (Grunge): votaram em Eliezer;

Jessilane, Linn, Natália e Tiago (confessionário): votaram em Paulo André.

No paredão deste domingo, 20 de fevereiro (20/02) foram cinco pessoas: uma indicada pelo líder, uma pelo big fone, e outras três escolhidas pelos grupos. Após a prova do bate-volta, foi definido o paredão triplo.

Como o indicado do líder não participa da prova Bate-Volta, Brunna, indicada pelo líder Lucas, foi direto para o paredão. Com isso, a prova bate-volta foi disputada entre Eliezer, Gustavo, Jessilane e Paulo André.

Na prova bate-volta, foram dois vencedores. O primeiro a se salvar do paredão foi Eliezer. Jessilane, que estava em último lugar na disputa, conseguiu sair da berlinda ao adivinhar o número correto três vezes seguidas. Com isso, o quinto paredão do programa ficou entre Brunna, Gustavo e Paulo André.

BBB 22: quem é o líder, o anjo e o monstro da semana?

Líder da semana: Lucas

Lucas Anjo da semana: Arthur Aguiar



Arthur Aguiar Monstro da semana: Laís e Larissa



Laís e Larissa Paredão da semana: Brunna, Gustavo e Paulo André



