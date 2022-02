BBB 22: filha de Arthur Aguiar sofre ataques nas redes sociais

Hashtag "Sophia merece respeito" ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter. Maira Cardi, mãe da criança e esposa de Arthur Aguiar, repudiou os ataques

Após vencer a Prova do Anjo no BBB22, nesse sábado, 19, o ator Arthur Aguiar chorou ao comemorar sua vitória e a possibilidade de ver a esposa, a influencer e ex-BBB Maira Cardi e a filha Sophia, de três anos em vídeo. No entanto, internautas que torcem contra Arthur, começaram a compartilhar ataques contra a criança nas redes sociais.

Em contrapartida, fãs de Arthur Aguiar e de outros participantes que não concordaram com os ataques à criança revidaram e colocaram a hashtag “Sophia merece respeito” entre os assuntos mais comentados do Twitter. As informações são do portal Purepeople.

"Não coloquem a Sophia no meio de briga de torcida, ela é uma criança de três anos e não tem nada a ver com briga de torcida", publicou um internauta nas redes sociais. "Dói muito ver o quanto a internet é cruel, até com uma criança!!!", escreveu outro telespectador.

Fãs de outros participantes também saíram em defesa da criança. "Nós como central da Eslôvenia Oficial e representando todo o fandom não compactuamos com isso", escreveram os fãs de Eslovênia, que está tendo um romance com Lucas dentro do reality show.

"Nós da torcida do Paulo André repudiamos e somos totalmente contra os ataques à familiares dos participantes!", se solidarizaram os fãs de Paulo André, com quem Jade, principal desafeto de Arthur na casa, está trocando beijos.

Maira Cardi, esposa de Arthur e mãe de Sophia repudiou os ataques sofridos pela criança. "Eu não vi, felizmente não sei do que se trata! Mas infelizmente muitas pessoas são assim mesmo, esse é nosso triste mundo! É muito pensamento ruim. Não foi à toa que ela foi parar na UTI", disse, referindo-se à internação da menina, que sofreu uma parada respiratória logo após o confinamento do pai.

Ainda na postagem que comenta os ataques sofridos pela filha, Cardi pediu orações para a criança e agradeceu o apoio. "Obrigada pelo carinho de quem manda energia positiva, orações e palavra bonita! Peço para que sempre coloquem ela na oração de vocês", concluiu.

