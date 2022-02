MC Guimê tatua rosto de Lexa: "Loucura de amor"

Cantor exibiu o desenho durante o ensaio do bloco de carnaval de Lexa no último domingo, 20

Prestes a celebrar seu aniversário de 27 anos, Lexa recebeu um presente inusitado de seu marido, MC Guimê. O cantor fez uma tatuagem com o rosto da esposa e exibiu a homenagem durante o ensaio do bloco de carnaval de Lexa, que aconteceu no último domingo, 20 de fevereiro, na quadra da escola de samba Portela, no Rio de Janeiro.

"Eternizei na pele uma pessoa que já tá eternizada em minha alma e no meu coração desde que a conheci", escreveu o funkeiro nas redes sociais. "Essa tattoo é um símbolo de amor e gratidão, Deus colocou você em minha vida como um presente e daqui a 2 dias celebraremos mais um aniversário seu, decidi te presentear fazendo essa 'loucura' de amor porque você merece isso e muito, muito, muito mais!", declarou.

Sobre o assunto Vera Fischer diz que não perdeu vontade de fazer sexo: "aproveitar a vida"

Viviane Araújo anuncia que está grávida do primeiro filho: "Sonho se tornou realidade"

Deolane Bezerra impressiona ao mostrar conta de água de quase R$ 2,5 mil: "Absurdo"

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Lexa também compartilhou o resultado do desenho em suas redes sociais. "Te amo pra sempre, obrigada pelo presente de aniversário", declarou. A tatuagem foi inspirada em uma foto de Lexa no dia do casamento do casal, em 2018.

Famosos como Sabrina Sato, Biel e Ariadna Arantes elogiaram a homenagem. No entanto, alguns internautas criticaram o desenho, enquanto outros gostaram do gesto do cantor. Confira a repercussão:

Acordei me sentindo mais feio que a tatuagem que o mc Guime fez da Lexa. pic.twitter.com/M4l7r1Ut7i — tiago cinefilo (@tiagocinefilo) February 21, 2022

mc guime simplesmente tatuou o rosto da lexa de presente de aniversário pra ela e vcs aceitando ficar sério com marmanjo que n sabe o quer da vida SINCERAMENTE — maria (@vmspfc) February 21, 2022

mc guime tatuou a fiona na perna que fofo — areyoudownwhatsup (@fallsndfeels) February 21, 2022

Apx, mc guime tatuando uma foto da lexa no dia do casamentos deles como presente de aniversário tô besta — le caroline! (@lettcarolines) February 21, 2022

Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.



Tags