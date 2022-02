Enquete Paredão BBB 22: parcial elimina Bárbara e salva Arthur e Natália

Conforme resultado parcial de enquete O POVO de hoje, 15, Bárbara deve ser eliminada no Paredão do BBB 22, enquanto Arthur e Natália permanecem no reality show

Bárbara Heck deve se tornar a quarta eliminada do Big Brother Brasil 22 (BBB 22). O resultado parcial da enquete O POVO desta terça-feira, 15 de fevereiro, mostra que a sister lidera as intenções de votos com 76%. Ela disputa permanência no jogo contra Arthur (7%) e Natália (17%).



A formação de paredão ocorreu na noite desse domingo, 14. A berlinda desta semana teve bastante surpresas e novos participantes durante a votação. O resultado oficial da eliminação será anunciado nesta terça, 15.

Sobre o assunto BBB 22: expulsão por agressão? Maria acerta balde em cabeça de Natália

BBB 22: Natália ganha 500 mil seguidores no Instagram após jogo da discórdia

BBB 22: "Não sou sacana", diz Natália sobre suposta agressão de Maria

BBB: relembre agressões que resultaram em expulsões no reality

BBB 22: Equipe de Maria se pronuncia após caso de agressão à Natália

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

BBB 22: veja quem votou em quem no paredão

Imunização do anjo e indicações diretas ao paredão

Os anjos Paulo André e Pedro Scooby imunizaram o Douglas Silva; em seguida, um dos anjos também ficou com a imunidade. Pedro disse que o benefício poderia ficar com o Paulo.

A líder Jade indicou pela segunda vez seguida o Arthur Aguiar.

Votos no confessionário (secretos)

Arthur Aguiar votou em Laís;

Tiago Abravanel votou em Natália;

Paulo André votou em Linn da Quebrada;

Douglas Silva votou em Laís;

Pedro Scooby votou em Linn da Quebrada;

Bárbara votou em Lucas;

Laís votou em Natália;

Brunna Gonçalves votou em Natália;

Vinicius votou em Natália;

Eliezer votou em Natália;

Maria votou em Pedro Scooby;

Eslôvenia votou em Natália;

Lucas votou em Tiago Abravanel;

Natália votou em Laís;

Jessilane votou em Pedro Scooby;

Linn da Quebrada votou em Pedro Scooby.

BBB 22: como foi formado o paredão



No paredão deste domingo, 13 de fevereiro (13/02) foram quatro pessoas: uma por indicação do líder, uma por contragolpe e duas por votação da casa. Após a prova do bate-volta, foi definido o paredão triplo.

Na prova do bate-volta competiram Bárbara, Laís e Natália. Lais venceu a disputa e se livrou da eliminação. Deste modo, o quarto paredão do BBB 22 ficou entre Arthur, Bárbara e Natália.

BBB 22: quem é o líder, o anjo e o monstro da semana?

Líder da semana: Jade

Jade Anjo da semana: Paulo André e Pedro Scooby

Paulo André e Pedro Scooby Monstro da semana: Natália, Linn da Quebrada e Lucas



Natália, Linn da Quebrada e Lucas Paredão da semana: Arthur, Bárbara e Natália



Tags