Naiara Azevedo critica brothers após sair do BBB 22: "Donos da verdade"

Após ser eliminada do BBB 22, Naiara Azevedo participou do café da manhã com Ana Maria Braga. Dentro da casa, os participantes apontavam a cantora como alguém que não se comprometia com o jogo, mas ao sair a artista fez questão de pontuar sua opinião sobre alguns dos participantes.

Primeiramente, Ana Maria perguntou a Naiara se ela acha que os brothers entenderam o recado dado pelo apresentador Tadeu Schmidt. Durante o discurso de eliminação, o jornalista ressaltou aos confinados a importância de se comprometer com o jogo. "Eles não querem entender. Estão tão presos na verdade deles, no mundo que criaram, no qual são donos da verdade, que o que você mandar de recado eles não vão entender", declarou Naiara.

Durante o "Mais Você", a cantora também falou sobre a amizade com Tiago Abravanel. Apesar dos dois serem amigos fora do reality, eles acabaram tendo alguns conflitos dentro da casa mais vigiada do Brasil. Naiara acabou assistindo uma cena em que Tiago reclamava de sua cantoria e se surpreendeu. "Não imaginava, porque eles cantavam essa música o dia inteiro. De tanto cantarem a música, ficou na minha cabeça. Aí eu cantei também", disse.

Ana Maria fez uma dinâmica com Naiara onde a ex-sister precisou opinar sobre quem joga limpo e quem joga sujo dentro do reality. Ao ser questionada sobre Jade Picon, ela disparou: "Nessa você joga gasolina e acende um isqueiro". A cantora acredita que a influenciadora jogou sujo, enquanto Arthur Aguiar foi verdadeiro.

