Maíra Cardi ameaça processar Jade Picon em live com irmão da influenciadora

Na madrugada desta quarta-feira, 9 de fevereiro, o irmão de Jade Picon, o empresário Leo Picon, fez uma live no Instagram para comentar sobre o programa após o resultado do paredão. No entanto, ele foi surpreendido com o pedido de Maíra Cardi, esposa de Arthur Aguiar, para participar da transmissão. Ao entrar na live, a empresária pediu que o perfil de Jade apagasse uma postagem sobre seu marido e ameaçou processar a sister.

A equipe de Jade havia repostado uma publicação da psicanalista Manuela Xavier que acusava Arthur de gashlighting, uma forma de abuso psicológico em que o abusador distorce as informações ou omite para benefício próprio. "Queria falar com você uma coisa bem séria, mas vou aproveitar pra falar aqui mesmo. O jogo, nada tem a ver com a vida aqui de fora, a gente sabe. Uma coisa é lá dentro e outra é aqui fora, e o pessoal que administra o perfil da sua irmã fez uma publicação agora pouco acusando o Arthur de uma doença psíquica muito grave e isso é uma coisa muito grave", alertou.

"É uma doença psíquica e você acusar uma pessoa de doença psíquica é crime", afirmou. "Uma coisa é o jogo e outra é o que acontece aqui fora. Sua irmã não faz a menor ideia e não tem a menor culpa", ressaltou. Apesar disso, a empresária insistiu que a publicação fosse retirada, ameaçando processar a influenciadora.

Leo ressaltou que não tem envolvimento com a equipe de redes sociais da irmã. "Eu não tenho nada a ver com a equipe dela de redes sociais, mas com certeza eu passo esse recado. Eu vi a publicação e compartilhei nos meus stories como um ponto de vista, mas eu nem sabia que gaslighting era algo desse tipo", disse. Após a repercussão, a publicação foi excluída do perfil de Jade, mas ainda está disponível no perfil da psicanalista que criou a postagem.

Na última semana, Jade conquistou a liderança no programa e decidiu indicar Arthur ao paredão. No entanto, a influenciadora foi criticada fora do reality pela decisão. Arthur foi o menos votado pelo público e o apresentador Tadeu Schmidt fez questão de ressaltar isso ao anunciar o resultado do paredão nesta terça-feira, 8.

