Ex-BBB Natália Nara aponta reality show como tendencioso

A cearense participou da 5ª edição do reality show, que também teve Grazi Massafera e Jean Wyllys no elenco

Em 2005, a cearense Natália Nara participou de uma das edições com maior destaque na história do Big Brother Brasil, que também teve a participação de Grazi Massafera e Jean Wyllys. Quase duas décadas depois, a ex-sister Natália reflete sobre sua participação no reality show.

Ao entrar no programa, o objetivo da cearense era ter reconhecimento nacional, ganhar dinheiro e poder trabalhar com sua imagem. No entanto, ela acredita que na época era imatura e que a edição foi tendenciosa. "Tentaram me mostrar como uma menina fútil que só pensava em fama. Sempre trabalhei muito, desde cedo, e na adolescência já tinha lido grandes clássicos da literatura nacional", afirmou em entrevista ao Splash.

Ao sair do BBB, Natália recebeu diversas propostas de trabalho. A cearense chegou a posar nua para a Playboy, mas hoje afirma que se arrepende e descreve o trabalho como "abusador e traumatizante". Ela também recebeu convites para atuar em novelas, filmes e programas, mas recusou ao entrar em uma crise existencial e passou a refletir sobre o que realmente queria para sua vida.

Na medida em que fazia trabalhos como modelo após o programa, a ex-sister sentiu vergonha de expor o próprio corpo. Natália, que frequentava cultos religiosos, sentia que a vida profissional não correspondia a suas crenças. Foi então que ela parou de fazer campanhas publicitárias onde precisava expor o corpo e deu início a um período de reconexão espiritual.

Atualmente, Natália é casada, tem dois filhos e se dedica a vida religiosa. Ela tem a função de diaconisa na Igreja Bola de Neve de Santos, no litoral sul de São Paulo, e é responsável pelos jovens da congregação. "Eu me converti em 2005 e todos os dias procuro alguma coisa para me levar para mais perto de Jesus", declarou.

