BBB 22 terá dois novos participantes e casa de vidro dentro da residência

O Big Brother Brasil 2022 confirmou que dois novos participantes do grupo "Pipoca" entrarão no reality show

O Big Brother Brasil 2022 confirmou que dois novos participantes - um homem e uma mulher - entrarão no reality show. Do grupo “Pipoca”, eles estão em fase de ísolamento individual de sete dias.

“Como sempre acontece, no momento em que entraram no pré-confinamento, os dois deixaram de ter contato com o mundo externo”, explicou publicação da Globo.

Eles chegarão na Casa de Vidro, que será montada dentro da residência do BBB. “Eles terão informações privilegiadas do jogo? Se entrarem, sim. Eles estão cientes de tudo que aconteceu no jogo e fora dele? Sim”, afirma a emissora.

Entretanto, a decisão final sobre a dupla permanecer no reality show caberá ao público, que participará de uma votação para definir o futuro dos dois no jogo.

“Fato é que os habitantes da casa mais vigiada do Brasil acordarão e: 'Bom dia, tem uma Casa de Vidro do lado de fora!' Neste mesmo dia, a votação no Gshow será para que o público possa decidir se ambos entram ou não na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão”, indica.



