BBB: Tiago Abravanel pergunta a Jessi o que é financiamento estudantil

Na manhã deste domingo, 6, uma conversa entre Tiago Abravanel e Jessilane Alves, ambos participantes do programa de entretenimento da TV Globo Big Brother Brasil (BBB), chamou a atenção da web. Jessilane, que é Professora de Biologia, da Universidade de Valparaíso de Goiás, contava sobre sua trajetória profissional e estudantil entre dificuldades e vitórias.

No bate-papo, Jessilane contou como fez para pagar sua faculdade após não conseguir entrar em uma universidade pública e cita ainda, que recorreu ao financiamento estudantil para se formar na universidade. Jessi foi questionada por Abravanel sobre o que é o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies). Ainda na conversa, Tiago revelou o quão diferente sua realidade é, em relação à sister.



O QUE É O FIES?

O Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior é um programa do Ministério da Educação (MEC) que concede financiamento a estudantes em cursos superiores pagos. O benefício é ofertado por instituições de educação superior particulares aderentes ao programa. O Fies é operacionalizado pela Caixa Econômica Federal e pelo Banco do Brasil.



