BBB 22: Equipe de Vyni aciona jurídico após ataques homofóbicos

De acordo com a equipe, o cearense sofreu homofobia após sua postura com relação ao episódio de sexo entre Eliezer e Maria

Nesta quinta-feira, 3 de fevereiro, os administradores de Vyni publicaram um pronunciamento nas redes sociais do cearense para falar sobre os ataques homofóbicos que ele vem recebendo. De acordo com o time do bacharel em direito, Vyni começou a receber ataques após internautas atribuírem falas de outros brothers a ele referente ao sexo de Maria e Eliezer. Por conta disso, a equipe jurídica dele foi acionada.

"Muitos estão colocando palavras na boca de Vyni na festa da última madrugada, falas vindas de Laís e Eslovênia estão sendo apontadas como de Vyni, o que está trazendo uma enxurrada de comentários negativos", escreveram os administradores.



Sobre o assunto BBB 22: Eliezer teme opinião do público sobre sexo no programa

BBB continua "do amor"? Boninho faz piada sobre "igreja" de Abravanel

BBB 22: participantes testam negativo para Covid-19, diz Globo

BBB 22: veja cronograma de sábado, 05/02, e domingo, 06/02

BBB 22: Jade é a terceira líder do programa; Naiara vai para o paredão

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Internautas apontaram que Vyni estaria tentando atrapalhar o relacionamento de Eliezer e Maria, mas o comunicado afirmou que o cearense demonstra apoio ao casal. "Sobre o posicionamento dele dentro da casa com o casal Maria e Eliezer, ele sempre os apoiou, e entendemos que nunca houve intenção dele em atrapalhar o relacionamento", destacaram.

"Entendemos aqui fora a reação do público com certas brincadeiras, mas, não podemos admitir as falas preconceituosas e homofóbicas que temos recebido. Por isso, o jurídico do Vyni já foi acionado. Todos têm direito de gostar ou não de Vyni, mas homofobia é crime", finalizaram. A equipe de outros brothers, como as de Eliezer e Laís, demonstraram apoio ao cearense.

Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags