Maria do BBB 22 vence processo contra ex-empresário e recebe R$10 mil

A atriz e cantora Maria, que atualmente está no Big Brother Brasil 22, venceu um processo por danos morais que movia contra seu ex-empresário e irá receber R$ 10 mil. Ela havia assinado contrato com uma empresa para agenciar sua carreira em 2018. Na época, a artista era menor de idade mas já se destacava no projeto Poesia Acústica.

A cantora chegou a gravar um álbum, distribuído pela Sony, e viajou para Nova York, onde fez um ensaio para seu lançamento nacional, mas acabou se decepcionando com a maneira pela qual a empresa gerenciou sua carreira. Ela era responsável por custear as próprias passagens, roupas e alimentação para os shows que fazia.

Sobre o assunto BBB 22: que horas começa hoje, 04/02, horário e dinâmica

BBB 22: participantes testam negativo para Covid-19, diz Globo

BBB 22: veja cronograma de sábado, 05/02, e domingo, 06/02

BBB 22: Jade é a terceira líder do programa; Naiara vai para o paredão

BBB 22: Equipe de Vyni aciona jurídico após ataques homofóbicos

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Quando conseguiu o papel de Verena, na novela "Amor de Mãe" da TV Globo, ela decidiu gerenciar sozinha a carreira de atriz, já que o contrato com a empresa era relacionado apenas à música. Nesse período, Maria chegou a se mudar para uma casa grande com piscina em Vargem Grande, na Zona oeste do Rio de Janeiro. Antes ela morava na Cidade Alta, comunidade da Zona Norte. No entanto, a atriz devolveu o imóvel durante a pandemia devido a falta de trabalhos. No BBB, ela contou que durante esse período, chegou a morar de favor na casa de amigos. Foi então que decidiu ingressar em uma plataforma de conteúdo adulto e passou a vender nudes.

A artista chegou a receber a sentença favorável antes de entrar no reality show, cerca de sete meses atrás, mas ainda aguarda os cálculos da ação por danos materiais. Ela pediu R$ 25 mil por danos morais na petição, mas conseguiu R$ 10 mil pela justiça.



Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags