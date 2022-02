BBB 22: caso seja anjo, Naiara quer líder Jade no castigo do monstro

Confirmada no próximo Paredão do BBB 22, Naiara Azevedo afirmou hoje, sexta-feira, 4, que planeja colocar Jade Picon, líder da semana, no castigo do monstro caso vença a Prova do Anjo. Saiba mais sobre a declaração da sister

Confirmada no próximo Paredão do BBB 22 por consequência da Prova do Líder, Naiara Azevedo afirmou hoje, sexta-feira, 4, que planeja colocar Jade Picon, líder da semana, no castigo do monstro caso vença a Prova do Anjo. Além de uma punição de 24 horas, os castigados também perdem direito ao Vip, grupo com maior acesso à alimentação.

A sertaneja preferiu não prestigiar a coroação da líder Jade após a prova, nesta madrugada. Em conversa com Natália Deodato, relembrou de um momento em que sentiu ter sido alvo de deboche proferido por Jade e Brunna Gonçalves. “Como eu já passei por isso [castigo do monstro], cuidei delas como cuido das pessoas da minha família. Mas teve um dia que eu ofereci ajuda para elas na mesa e saí, quando olhei no espelho elas estavam se entreolhando e rindo”, relatou.

Sobre o assunto BBB 22: que horas começa hoje, 04/02, horário e dinâmica

BBB 22: participantes testam negativo para Covid-19, diz Globo

BBB 22: veja cronograma de sábado, 05/02, e domingo, 06/02

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os participantes do reality show podem indicar um líder ao castigo do monstro caso vençam a Prova do Anjo. Isso, porém, geralmente não é feito por medo de retaliação na formação de Paredão, quando o líder pode indicar alguém direto para a berlinda. Esse receio não reverbera em Naiara, pois ela já está no Paredão.



Tags