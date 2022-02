BBB 22: Eliezer teme opinião do público sobre sexo no programa

Durante a festa do líder Tiago Abravanel nesta quarta-feira, 2 de janeiro, Maria chamou Eliezer para debaixo do edredom. No entanto, o empresário ficou nervoso com o que o público iria achar e chegou a conversar com outros brothers sobre o que acham de sexo no reality show.

A sister saiu da festa, tomou banho e pegou três preservativos na dispensa para se preparar para a primeira noite de sexo do BBB 22. Laís percebeu a movimentação e questionou se os dois tinham certeza sobre isso. Foi então que Eliezer começou a ficar nervoso e repensar se queria mesmo ir para debaixo do edredom.

"A única coisa que eu pensei foi no meu irmão, minha avó... Mas isso foi depois que a Laís foi lá falar, ela falou sobre isso. Aí bateu neurose", disse Eliezer para Maria. Os dois acabaram desistindo e voltaram para a festa. Eliezer chegou a conversar com alguns brothers e pedir opinião sobre sexo dentro do programa.

O empresário conversou com Vyni e afirmou para o cearense que desistiu porque essas situações "sempre estouram para o lado do homem". Depois ele conversou com Lucas, que está ficando com Eslovênia. O brother falou abertamente para Eliezer que não faria sexo no reality porque sabia que sua família estava acompanhando. O empresário concordou e demonstrou sua preocupação com o que as pessoas pensariam fora da casa.

Eliezer também foi falar sobre o assunto com Pedro Scooby. Ele perguntou ao surfista se fez certo em resistir ao convite de Maria, mas o surfista rebateu que "embaixo do cobertor não dá para ver muita coisa". No início da manhã, Eliezer acabou voltando atrás e foi para debaixo do edredom com Maria.

