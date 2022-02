BBB continua "do amor"? Boninho faz piada sobre "igreja" de Abravanel

Internautas compararam o reality show ao programa religioso da RedeTV! "Show da Fé" e agora foi a vez do diretor do programa entrar na brincadeira

Nesta quarta-feira, 2 de janeiro, aconteceu a festa do líder Tiago Abravanel no BBB 22. O tema foi "Abravalândia" com referências a parque de diversão e festa de criança. Além disso, o evento contou com karaokê e virou motivo de zoação na internet e também do próprio diretor do reality show Boninho.

A postura passiva de Tiago dentro do programa tem desagradado parte dos telespectadores e a temática infantil da festa gerou críticas. Mas isso não é de hoje. A falta de conflitos e a constante cantoria dos brothers, que incluiu até músicas gospel, levaram internautas a compararam o BBB 22 com o "Show da Fé", um programa religioso da RedeTV!. Após a repercussão dos comentários, Boninho aproveitou para entrar na brincadeira.

"Hoje a igreja do Abravanel tá on", escreveu o diretor do reality no Instagram. Nos comentários, internautas se dividiram em fazer piadas sobre a situação e cobrar Boninho para que houvesse uma mudança no reality.

Antes da festa, o diretor havia dado spoilers sobre a programação dessa semana, que promete novidades para movimentar o jogo. "Semana quente! Estamos preparando uma prova do líder com consequência, prova do anjo com consequências e um jogo da discórdia com aquela brincadeira de por na testa", revelou.

