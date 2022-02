Covid: participantes do BBB 22 são convocados a fazer teste de coronavírus

Após os participantes Vinicius e Eliezer apresentarem tosse frequente, brothers e sisters do BBB 22 foram submetidos ao teste da Covid em confessionário do programa

Em comunicado à imprensa, a Rede Globo afirmou que faria testes de Covid-19 nos participantes do Big Brother Brasil 22 (BBB 22), após criticas do público que expressou preocupação com tosse constante dos participantes Vinicius e Elizer. Na tarde de hoje, 3, os brothers começaram a ser chamados ao confessionário para realizarem o teste para a doença.

"Assim como na edição do ano passado, por precaução e seguindo nossos rígidos protocolos de segurança, todos os participantes serão testados, com os respectivos resultados divulgados", comunicou a empresa.

A influencer Jade Picon, logo que saiu do confessionário, disse aos outros da casa que se preparassem. "Fui achando que eu ia ser consultada e, na verdade, enfiaram dois cotonetes em cada narina minha. Nossa, que horrível”.

O participante Vinicius disse estar com medo por apresentar sintomas gripais há dias. Além disso, Eliezer e Maria trocaram beijos na última festa, o que pode colaborar para manifestação de sintomas na sister.

"Se me chamarem vai ser só para um confere porque já me passaram tudo", disse Maria após alertar de Jade sobre a convocação dos participantes pela produção do programa.

