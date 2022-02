BBB 22: tosses constantes de Vyni preocupam colegas e público

Vyni tem preocupado os colegas dentro do BBB 22 e também o público devido a seu estado de saúde. Há dois dias, o cearense tem tossido frequentemente e chegou até pedir desculpas no ao vivo desta segunda-feira, 31, durante o jogo da discórdia, por conta de suas tosses.

Na madrugada desta terça-feira, Vyni chegou a sair do quarto para não incomodar os colegas com sua tosse. Em conversa com os brothers, ele afirmou que o remédio dado pela produção não está fazendo efeito. As tosses do cearense chegaram a se intensificar durante a madrugada e logo em seguida as câmeras pararam de filmá-lo.

Após Luciano testar positivo para Covid-19 dois dias depois de ter deixado o programa, internautas levantaram a possibilidade dele ter se contaminado dentro da casa. A produção do reality não se pronunciou sobre isso e não realizou novos testes no elenco confinado.

Na segunda, Vyni havia brincado com Bárbara, que também estava tossindo. "Tá vacinada, bicha? Tomou Pfizer?", questionou.

