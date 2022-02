BBB 22: "Professora, não fica triste", discursa Tadeu em Libras

O apresentador usou a Língua Brasileira de Sinais para mandar um recado à Jessi, professora pós-graduada em Libras e que estava no paredão

A segunda eliminação do BBB 22 aconteceu nesta terça-feira, 1º de janeiro. No paredão estavam Rodrigo, Jessi e Natália, mas antes de anunciar o resultado, Tadeu Schmidt fez um discurso sobre reconhecer os sinais e mandou um recado para Jessi em libras (Língua Brasileira de Sinais), que é professora e fez pós-graduação no idioma.

"Pra quem fica, pra todos que ficam. Eu adianto uma coisa: há sinais disponíveis. As pessoas próximas aí dentro sem querer dão sinais. Eu mesmo acabo passando sinais pra vocês. Quem souber, captar vai entender tudo o que está acontecendo", declarou. Foi então que ele se comunicou em libras. De início, Jessilane acreditou que ele estaria usando o idioma para anunciar sua eliminação. No entanto, o apresentador falou logo em seguida: "Minha última frase, eu preciso falar em voz alta: quem sai da casa hoje, é você que não pegou os sinais. Quem sai é você, Rodrigo", finalizou.

Após a saída de Rodrigo, Jessilane conversou com outras participantes e afirmou que Tadeu disse: "Professora, não fica triste. Calma, calma!". Fora da casa mais vigiada do Brasil, internautas também ficaram confusos e acreditaram que o apresentador estaria anunciando a saída de Jessi. O nome de Tadeu ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter e o público elogiou o discurso feito pelo jornalista.

Durante a madrugada, os brothers refletiram sobre a mensagem de Tadeu e a eliminação. Em conversa com Douglas Silva e Pedro Scooby, Arthur Aguiar declarou o que acha que a saída de Rodrigo significa. "Eu acho que foi um sinal pra gente de que as pessoas estão gostando do que tá rolando aqui. Porque se a galera quisesse porradaria não tinha tirado", pontuou.

O discurso do Tadeu em Libras foi 10/10! #BBB22



Ele disse que era para a professora (Jessi) não ficar triste! pic.twitter.com/irtA1ZcGPG — Tracklist #BBB22 (@tracklist) February 2, 2022

