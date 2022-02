BBB 22: Ludmilla e Boninho trocam farpas após quadro sobre Brunna; entenda

Após o BBB 22 destacar a inatividade de Brunna Gonçalves no confinamento, Ludmilla, sua esposa, trocou farpas com Boninho, diretor do programa, no Twitter. Brunna foi apontada como "planta" pelo público do reality; entenda

Após quadro da edição do BBB 22 mostrar Brunna Gonçalves fazendo nada durante o confinamento, a cantora Ludmilla, esposa da participante, alfinetou Boninho no Twitter. Ela brincou que o diretor do programa não está convidado para o “Numanice”, seu projeto musical. No quadro, chamado de “Melhores Momentos de Brunna”, a bailarina é mostrada em silêncio ou deitada. Ela foi apontada como “planta” pelo público.

Duas horas após a publicação de Ludmilla, Boninho a respondeu. O produtor publicou um vídeo de uma boneca animada regando uma planta com o texto “Eu tentando animar a Ludmilla para o próximo Voice+”. The Voice+ é uma competição da TV Globo focada em cantores mais velhos. Na legenda, ele complementou: “A casa do BBB tem gramado sintético mas as plantas a gente rega dia sim, dia não”.

Confira o quadro Melhores Momentos de Brunna

Confira as interações entre Ludmilla e Boninho

LISTA DE CONVIDADOS DO NUMANICE:



boninho https://t.co/rkcFQahI4k — LUDMILLA (@Ludmilla) February 2, 2022

A casa do @bbb tem gramado sintético mas as plantas a gente rega dia sim dia não pic.twitter.com/ArZ7IGexDx — J.B. Oliveira (@boninho) February 2, 2022

