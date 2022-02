BBB 22: Rodrigo mantinha casos com duas mulheres ao mesmo tempo

Eliminado do BBB 22, Rodrigo Mussi teria se relacionado com duas mulheres ao mesmo tempo antes de entrar em confinamento, segundo o colunista Leo Dias. Nenhum dos relacionamentos era sério; saiba mais

Eliminado do BBB 22 na noite dessa terça-feira, 1º, Rodrigo Mussi teria se relacionado com duas mulheres ao mesmo tempo antes de entrar em confinamento. O colunista Leo Dias, do portal Metrópoles, revelou no último domingo, 30, que o empresário teria vivido um caso com a veterinária Tassia Rezende, de 33 anos, até dezembro do ano passado.

Hoje, quarta, 2, Dias publicou ter conversado com Bárbara Consorte, 26, uma engenheira civil que se relacionou com Rodrigo até novembro. Assim como Tassia, ela também teria ajudado o ex-BBB nos preparativos antes do reality show. Segundo ela, Rodrigo “é primo da minha amiga, uma amiga muito próxima. Eu o conheci por intermédio dela, e aí a gente começou realmente a conversar por mensagens de Instagram no final de março de 2021. Nós começamos a ficar em abril”.

“Paramos de ficar em novembro daquele ano. Eu resolvi pôr um ponto final [na relação]. Não estava me fazendo muito bem e eu já estava ficando muito envolvida na história. Deu mais ou menos 8 meses, durou de abril a novembro do ano passado”, acrescentou. A jovem afirmou que não sabia de outros casos de Rodrigo. “Saber [da Tassia] eu não sabia, mas eu nunca duvidei ou nunca achei que ele poderia ficar com outras pessoas . A partir do ponto que eu e ele nunca tivemos algo sério”.

“Nós sempre deixamos claro que a gente gostava muito um do outro e que o sentimento que tínhamos era um sentimento muito louco, era uma energia muito gostosa, mas a gente não tinha nada sério. Mas não vou mentir que fiquei um pouco chateada, porém, ao mesmo tempo, não tem o que falar, né? Já que nós não tínhamos nada sério. Vivíamos com muito carinho, a gente se gostava, sempre ficava junto”, complementou.

Procurada por Leo Dias, o irmão de Rodrigo, Diogo, confirmou a personalidade de “mulherengo” do empresário. “Eu conheço a Bárbara, porque ela fez faculdade com um amigo meu, porém, não tenho conhecimento se Rodrigo e ela viveram algo juntos. Acredito que eles ficaram sim, mas não sei de datas ou algo mais. Eu conheci a Tassia em dezembro de 2021, ela é uma menina incrível e tem uma energia incrível. Só o meu irmão é quem poderá falar sobre isso”, declarou.



