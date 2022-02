BBB 22: após saída de Rodrigo, brothers analisam jogo; veja o que rolou

Após a eliminação de Rodrigo, os participantes do BBB 22 criaram estratégias, comemoram com topless e até estrearam o primeiro romance "no edredom" da edição durante a madrugada. Veja o que rolou

Após a eliminação de Rodrigo Mussi no início da madrugada, o BBB 22 foi marcado por novas estratégias, possíveis novas alianças e felicidade de sobra das sisters Jessilane Alves e Natália Deodato, que sobreviveram ao Paredão. As duas celebraram a vitória cumprindo uma promessa que fizeram anteriormente: fazer topless. Junto de Linn da Quebrada, as duas tiraram foto e pularam na piscina com os seios aparentes.

A emoção de Jessi contagiou o líder Tiago Abravanel. Em conversa com Douglas Silva no Quarto do Líder, ele explicou que ela “mexeu” com ele. “Vou te dizer: esse jogo muda o tempo todo. Ela era uma opção minha para vetar da prova e não é mais”, confessou. Segundo ele, o que o motivou foi uma conversa com a professora nessa terça-feira, 1º, em que ela compartilhou seus sonhos pessoais.

Madrugada no BBB 22: Bárbara “aliviada” com saída de Rodrigo

Como geralmente acontece, o momento pós-eliminação representa reflexão sobre o jogo e escolhas individuais para os brothers. Foi o caso de Bárbara Heck. Batendo papo com Arthur Aguiar e Laís Caldas, ela foi incisiva ao revelar alívio com a saída de Rodrigo. “Óbvio que não queria que ele saísse, mas, por um lado, estou um pouco aliviada, porque eu não quero declarar guerra com ninguém”, relatou.

Os colegas de confinamento entenderam o posicionamento de Bárbara, que vinha trocando farpas com Rodrigo nos últimos dias. Para Tiago, faltou emoção no brother. No Quarto do Líder, ele afirmou para Douglas: “Essa parada da gente não se permitir sentir é algo que mexe muito comigo. [Rodrigo] não se permitiu se despedir das pessoas e se emocionar com isso. [Após a eliminação,] Ele foi tipo: ‘quero ir embora’ e não viveu o luto”.

Madrugada no BBB 22: possível nova aliança?

A repercussão da permanência de Natália e Jessilane também impactou Naiara Azevedo, que declarou sua intenção de formar aliança com as duas. Na hidromassagem da casa, as três e Linn conversavam sobre a última formação de Paredão e Natália afirmou que era “dever” de uma delas ganhar a Prova do Líder. “Se eu ganhar, vou mostrar pra galera o tanto que eu sou sonsa”, declarou Naiara.

O assunto continuou mais tarde no quarto Grunge. “Nós precisamos pegar um Líder e um Anjo”, disse a sertaneja após Jessi pontuar que as pessoas do quarto ficaram na Xepa por duas semanas. As quatro dialogaram ainda sobre a possibilidade de combinarem ou não votos na próxima formação de Paredão, e acordaram em refletir individualmente em quem pensam em votar para arquitetar algo no sábado, 5.

Madrugada no BBB 22: Maria critica Arthur e fica de romance com Eliezer

A próxima intensa discussão do BBB 22 pode acontecer entre Maria e Arthur. Os dois, pelo menos, tem criticado um ao outro para os brothers. Conversando com Jade Picon e Tiago fora da casa, o ator afirmou que ela é “agressiva” após destacar seu incômodo com os “parabéns” que recebeu dela por um jogador. “Para mim, ela virou outra pessoa. Uma pessoa que está sempre com raiva e é agressiva”, disse.

Já na cozinha, Maria comentou com Lucas Garcia que ela deve ser a principal opção de voto de Arthur, devido ao comentário que ela fez sobre seu jogo e ele “levou para o coração”. Questionada por Lucas se ela acha que Arthur é “forte” para o público do programa, ela respondeu: “Ele é uma figura pública, mas aqui as pessoas estão olhando o jogo. Não sei o que ele faz pelas costas”.

Momentos depois, Maria estreou o primeiro momento de “edredom” da edição com Eliezer Neto, com quem dividiu beijos na última festa. Eles trocaram intimidades no quarto e foram interrompidos pelo cearense Vinicius Sousa, que brincou: “Querem um copo de água?”. Todos que estavam no ambiente riram da situação, incluindo Maria e Eli. O possível casal dormiu juntos em seguida.



