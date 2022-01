BBB 22: Jessi é aprovada em concurso público; sister está no Paredão

A participante do BBB 22 é pós-graduada em linguagem brasileira de sinais e mestre no ensino de Biologia. Jessi só poderá assumir o cargo em concurso caso seja eliminada nesse Paredão

Jessi, que disputa o segundo paredão do Big Brother Brasil (BBB 22) ao lado de Rodrigo e Natália, foi aprovada em um concurso para o cargo de professor temporário da Secretaria de Educação do Distrito Federal (Sedef). A informação foi divulgada nesta segunda-feira, 31 de janeiro, quando a lista dos aprovados no processo seletivo foi divulgada no Diário Oficial.

A vaga é referente ao cargo de professora de Biologia na regional de ensino da cidade do Gama, com remuneração estipulada entre R$ 2.508,26 a R$ 5.016,53 inicias, para jornadas de 20h ou 40h. As provas do concurso Sedef foram aplicadas no dia 19 de dezembro.



BBB 22: Pedro Scooby elogia Luana Piovani e destaca: "Acham que ela é o capeta comigo, e não é"

Parcial BBB 22: Rodrigo deve sair em Paredão com Jessilane e Natália

"Ô elenco chacota", dispara Maria sobre BBB 22

Jessilane Alves, de 26 anos de idade, é pós-graduada em linguagem brasileira de sinais e mestre no ensino de Biologia, e atualmente, exerce a profissão em Valparaíso. A docente só poderá assumir o cargo em caso de eliminação, já que ainda estaria dentro do prazo de entrega dos documentos que vai até quarta-feira, 2 de fevereiro.

Antes de ingressar no reality show, Jessi afirmou que sabia dos riscos de perder a vaga e da premiação milionária do reality. “Minha mãe falou o que você vai fazer? Eu disse, não tem nem questionamento. É o que eu quero. É a chance que eu tenho de transformar nossas vidas. Talvez se eu ficar aqui e pegar esse processo seletivo eu também consiga fazer isso, mas eu quero fazer muito mais por nós”, contou ela em uma conversa dentro da casa do BBB.

