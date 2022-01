"Ô elenco chacota", dispara Maria sobre BBB 22

Na manhã desta segunda-feira, 31, Maria do BBB 22 fez comentários bem sinceros sobre o elenco do reality. A atriz ainda declarou para quem vai sua torcida no paredão formado no último domingo, 30, que tem Rodrigo, Natália e Jessilane na berlinda.

"Toma no c*, hein? A gente só toma no c*. Ô povo trouxa nessa casa, ô elenco chacota!", declarou ao começar a gravar o raio-x. Os participantes da 22ª edição têm sido criticados pelo público devido a declarações sobre fazer um "BBB do amor" e evitar conflitos dentro da casa.

Alguns brothers, como Vyni e Brunna, já haviam refletido sobre o que o público estaria achando do programa, já que os participantes estavam o tempo todo cantando e fugindo de brigas. Na primeira eliminação desta edição, o apresentador Tadeu Schmidt chegou a questionar os brothers sobre essa postura. "Quem só quer curtir aí dentro, acha que as pessoas estão curtindo isso aqui fora?", pontuou.

"Enfim. A gente nunca sabe a reação do público, mas eu sei que vocês enxergam muito mais que a gente do que a gente aqui nessa casa", declarou Maria ainda durante o raio-x desta segunda. A sister afirmou que está torcendo pela permanência de Rodrigo, mas também desejou boa sorte à Natália e Jessilane. "Por questões óbvias, eu sou 'fica, Rodrigo'. Ai, seja o que Deus quiser. Eu não sei o que é estar nessa posição, porém imagino o quanto é tenso. Mas desejo boa sorte para os três, de qualquer forma"

BBB 22: veja quem votou em quem no Paredão

No segundo Paredão do BBB 22, cada participante da casa deveria votar em duas pessoas: nove votos aconteceram no confessionário, enquanto os outros nove foram abertos. Na dinâmica da casa, um foi indicado pelo líder; um foi indicado pela dupla do líder; e um foi indicado pelo imunizado do anjo. Confira os votos de cada um no Paredão desse domingo:

Imunização do anjo e indicações diretas ao paredão

Rodrigo (anjo) imunizou Eliezer

Tiago (líder) indicou Rodrigo;



Pedro Scooby (dupla de Tiago na prova do líder) indicou Natália;

Eliezer (imunizado) indicou Douglas.



Em seguida, Tiago Abravanel sorteou os participantes em dois grupos: metade votou de forma secreta, no confessionário, e o restante teve que revelar sua escolha no sofá, publicamente.

Votos no confessionário (secretos)

Maria votou em Arthur;

Jessilane votou em Jade;

Vinicius votou em Arthur Aguiar;

Naiara Azevedo votou em Maria;

Laís votou em Arthur Aguiar;

Brunna Gonçalves votou em Lucas;

Rodrigo votou em Arthur Aguiar;

Douglas Silva votou em Bárbara;

Lucas votou em Brunna Gonçalves.

Votos no sofá (abertos)

Paulo André votou em Jessilane;

Pedro Scooby votou em Vinicius;

Jade Picon votou em Jessilane;

Eslôvenia votou em Jessilane;

Eliezer votou em Jessilane;

Bárbara votou em Lucas;

Linn da Quebrada votou em Paulo André;

Natália votou em Paulo André;

Arthur Aguiar votou em Jessilane.

Pelas indicações da casa, Jessilane foi a mais votada para ir ao paredão.

BBB 22: como foi formado o Paredão

Quatro pessoas acabaram no segundo Paredão: uma por indicação do líder, uma indicada pela dupla do líder na prova de quinta-feira, um indicado pelo imunizado do anjo e uma por votação da casa. Após a prova Bate e Volta, foi definido o paredão triplo.

Como o indicado do líder não participa da prova, o brother Rodrigo foi direto para o paredão. Com isso, a Bate e Volta foi disputada entre Douglas, Jessilane e Natália. A dinâmica foi similar à da primeira prova do tipo do BBB 22. Separados em turnos, cada participante deveria escolher uma base numerada, que tinha uma garrafa em cima. Ao encontrar a garrafa premiada, o concorrente avançava à etapa seguinte - foram três ao todo.

Douglas Silva venceu a segunda prova bate-volta do BBB 22. Com isso, o segundo paredão do programa ficou entre Jessilane, Natália e Rodrigo.

BBB 22: quem é o líder, o anjo e o monstro da semana?

Líder da semana: Tiago Abravanel

Tiago Abravanel Anjo da semana: Rodrigo



Rodrigo Monstro da semana: Brunna, Jade e Paulo André



Brunna, Jade e Paulo André Paredão da semana: Jessilane, Natália e Rodrigo



