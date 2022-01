Tiago Leifert detalha saída repentina da Globo e explica câncer da filha

O apresentador recebeu o diagnóstico da filha durante as gravações do "The Voice Brasil" e acabou deixando o programa durante a temporada

Na última semana, Tiago Leifert e Daiana Garbin chocaram a internet ao informar que sua filha Lua de 1 ano estava com retinoblastoma, um câncer raro nos olhos. Em entrevista ao Fantástico no domingo, 30 de janeiro, o casal deu detalhes sobre como descobriram a doença e Leifert revelou a conversa que teve com Boninho ao decidir sair da emissora para cuidar da filha.

O apresentador soube do diagnóstico um dia antes de iniciar as gravações da segunda fase do "The Voice Brasil" e decidiu abrir o jogo para o diretor do programa. "Liguei para o Boninho e falei: 'tenho um problema aqui'. Ele falou: 'Fica aí, deixa que eu dou um jeito'", relembrou.

"Eu não tinha a menor condição de fazer nada. Eu não sou uma pessoa triste, mas naqueles dias conheci a escuridão, não tinha a menor condição de trabalhar. Depois de algumas sessões de quimio, voltamos a tentar fazer uma coisa ou outra", disse.

A descoberta do câncer acelerou a saída do apresentador da TV Globo. Ele já havia dito que deixaria a emissora após o "The Voice Brasil", mas acabou saindo no meio da temporada e André Marques assumiu seu lugar.

Boninho já tinha contado que soube da doença desde o início. O diretor fez a revelação em um comentário na publicação de Leifert, onde o apresentador informou pela primeira vez ao público sobre o câncer da filha. "Tiago e Daiana, recebemos essa notícia lá no início e estamos, desde então, mandando muita luz para vocês e nossa Lua para que a cura aconteça. Força!", escreveu.

