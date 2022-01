Enquete Paredão BBB 22: Jessilane, Natália ou Rodrigo? quem deve ser eliminado?

Segunda eliminação do reality show da TV Globo acontece na próxima terça-feira, 1º de fevereiro (01/02), com Jessilane, Natália e Rodrigo no paredão; vote em quem você acha que deve deixar o BBB 22

Jessilane, Natália e Rodrigo estão no segundo paredão da temporada do Big Brother Brasil 2022 (BBB 22) e disputam permanência na casa mais vigiada do País. A formação de paredão aconteceu na noite desse domingo, 30 de janeiro (30/01). A berlinda do programa da TV Globo de hoje teve bastante mudanças em sua formação.

No primeiro paredão do BBB 22, cada participante da casa deveria votar em duas pessoas: nove votos aconteceram no confessionário, enquanto os outros nove foram abertos. Na dinâmica da casa, um foi indicado pelo líder; um foi indicado pela dupla do líder; e um foi indicado pelo imunizado do anjo. Confira os votos de cada um no paredão de hoje (30/01):

Imunização do anjo e indicações diretas ao paredão

Rodrigo (anjo) imunizou Eliezer

Tiago (líder) indicou Rodrigo;



Pedro Scooby (dupla de Tiago na prova do líder) indicou Natália

Eliezer (imunizado) indicou Douglas



Em seguida, Tiago Abravanel sorteou os participantes em dois grupos: metade votou de forma secreta, no confessionário, e o restante teve que revelar sua escolha no sofá, publicamente.

Votos no confessionário (secretos

Maria votou em Arthur;

Jessilane votou em Jade;

Vinicius votou em Arthur Aguiar;

Naiara Azevedo votou em Maria;

Laís votou em Arthur Aguiar;

Brunna Gonçalves votou em Lucas;

Rodrigo votou em Arthur Aguiar;

Douglas Silva votou em Bárbara;

Lucas votou em Brunna Gonçalves.

Votos no sofá (abertos)

Paulo André votou em Jessilane;

Pedro Scooby votou em Vinicius;

Jade Picon votou em Jessilane;

Eslôvenia votou em Jessilane;

Eliezer votou em Jessilane;

Bárbara votou em Lucas;

Linn da Quebrada votou em Paulo André;

Natália votou em Paulo André;

Arthur Aguiar votou em Jessilane.

Pelas indicações da casa, Jessilane foi a mais votada para ir ao paredão.

BBB 22: como foi formado o paredão de hoje, 30/01

No paredão deste domingo, 30 de janeiro (30/01) foram quatro pessoas: uma por indicação do líder, uma indicada pela dupla do líder na prova de quinta-feira, um indicado pelo imunizado do anjo e uma por votação da casa. Após a prova do bate-volta, foi definido o paredão triplo.

Como o indicado do líder não participa da prova bate-volta, o brother Rodrigo foi direto para o paredão. Com isso, a prova bate-volta foi disputada entre Douglas, Jessilane e Natália.

A dinâmica foi similar à da primeira prova bate-volta do BBB 22. Separados em turnos, cada participante deveria escolher uma base numerada, que tinha uma garrafa em cima. Ao encontrar a garrafa premiada, o concorrente avançava à etapa seguinte - foram três ao todo.

Douglas Silva venceu a segunda prova bate-volta do BBB 22. Com isso, o segundo paredão do programa ficou entre Jessilane, Natália e Rodrigo.

BBB 22: quem é o líder, o anjo e o monstro da semana?

Líder da semana: Tiago Abravanel

Tiago Abravanel Anjo da semana: Rodrigo



Rodrigo Monstro da semana: Brunna, Jade e Paulo André



Brunna, Jade e Paulo André Paredão da semana: Jessilane, Natália e Rodrigo



