BBB 22: horário de exibição do reality é alterado nesta terça, 1º

A 2ª eliminação do BBB 22 será na madrugada do dia 2 de fevereiro, devido à mudança no horário de exibição do reality. Jessi, Natália e Rodrigo estão no Paredão

A Rede Globo anunciou que nesta terça-feira, 1º de fevereiro (01/02), o Big Brother Brasil (BBB 22) terá o horário de exibição alterado devido ao jogo Brasil x Paraguai, válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. Dessa forma, o episódio que contará com a segunda eliminação de um dos participantes do reality show vai ao ar às 23 horas e 30 minutos (horário de Brasília).

Mesmo com a mudança, a dinâmica do programa continua a mesma. Segundo o portal Notícias na TV, o horário da eliminação está previsto para às 0h20m - Jessi, Natália e Rodrigo são os emparedados da vez. O episódio deve acabar por volta das 0h40m, exibindo logo em seguida o Jornal da Globo, com Renata Lo Prete.

Paredão BBB 22: Parcial da enquete

A modelo e designer de unhas Natália Deodato pode se tornar a segunda eliminada do Big Brother Brasil 22 (BBB 22) nesta terça-feira, 1º. Conforme resultado de nova parcial da enquete O POVO de hoje, 31, a sister deve deixar o jogo com 40% dos votos em Paredão contra Rodrigo (35%) e Jessi (25%).

A parcial anterior feita na manhã desta terça, 1º, apontou um resultado diferente. Nela, o empresário Rodrigo aparecia liderando as intenções de voto, com 36%. Em seguida Natália, com 33%, depois Jessilane, com 31%.

A formação de paredão aconteceu na noite desse domingo, 30. Nesta segunda, 31, ocorre o Jogo da Discórdia, em que o apresentador Tadeu Schmidt propõe uma dinâmica focada na potencial criação de atritos entre os participantes.



