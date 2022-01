BBB 22: saiba por que Jade Picon usa um esparadrapo no umbigo

De acordo com a participante do Big Brother Brasil, o esparadrapo auxilia para que ela não receba as energias negativas do ambiente

Desde que entrou no Big Brother Brasil 2022, Jade Picon usa um esparadrapo no umbigo. Por causa disso, ela foi questionada sobre a situação em uma conversa com Eliezer e Tiago Abravanel.

“Pra me blindar e me proteger de energia. Eu acredito que o umbigo é o lugar por onde a gente recebe mau-olhado, inveja, todo tipo de energia (negativa)”, explica.

A participante ainda diz que, sempre que vai para uma festa, cobre o umbigo. De acordo com ela, todos os seus familiares fazem o mesmo.

“Eu, quando vou pra festa, saio de casa, eu sempre tampo umbigo. Só que tampo com adesivo que fiz para isso. Meu irmão tem um, minha mãe… Mas eu não ia aparecer (no reality) com um coração roxo escrito, eu ia ser estranha, e não iam nem deixar eu fazer isso”, continuou.

Ela indica que a ação é algo que funciona apenas se você acredita nisso. “É uma coisa intencional. Se você escreve, acontece, como em um mapa dos sonhos. Eu me sinto melhor”, finalizou.



