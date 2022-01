Luciano pede chance em novela da Globo após sair do BBB 22

Luciano foi o primeiro eliminado do BBB 22. Durante sua participação, ele falou diversas vezes que sua meta de vida era ser muito famoso, o que acabou desagradando os colegas de confinamento e parte do público. No entanto, o ex-BBB aproveitou a visibilidade do programa e já pediu uma vaga de trabalho nas novelas da TV Globo.

O ator foi eliminado nesta terça-feira, 25, e como de costume participou do café da manhã no programa "Mais Você", ao lado de Ana Maria Braga. A apresentadora destacou que a fama é um reconhecimento do trabalho e questionou se o ex-BBB pretende usar seus talentos para conquistar a tão sonhada fama e Luciano confirmou.

"Sempre trabalhei três áreas da minha carreira: ator, dançarino e modelo. Quando veio a internet, eu comecei a criar conteúdo. Mas tenho mais de 20 anos de caminhada como ator, bailarino e modelo", disse. Foi então que ele aproveitou para mandar uma direta à emissora. "Inclusive, Globo, se quiser me chamar para uma novela, estamos aí", disse.

Ana Maria aproveitou para dar um conselho ao rapaz. "O sucesso não chega por conta de você querer. Depende do seu caminhar. Eu acho absolutamente justo mirar no sucesso, mas dependendo da forma, é que o sucesso vai te alcançar", disse.

