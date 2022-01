De Safadão a Lumena: público e famosos criticam cantoria no BBB 22

Na contramão das outras 21 edições do Big Brother Brasil, o BBB 22 não está sendo pautado por conflitos, o que tem gerado estranhamento no público. Afinal, os momentos de atrito incitam a atenção e o envolvimento da audiência. Na atual edição, que estreou há 10 dias, ainda não houve uma briga marcante, o que tem decepcionado os internautas. Já para quem está confinado, o maior problema do elenco está nas quase constantes cantorias em grupo.

O cantor Wesley Safadão chegou a sugerir, no Twitter, que o diretor de núcleo do programa, Boninho, tirasse 50 estalecas dos participantes sempre que cantassem. “Nunca te pedimos nada”, escreveu o forrozeiro. Na mesma rede social, Cleo Pires chamou o elenco desta edição de “Glee”, em referência à série estadunidense de mesmo nome, que é focada em uma escola com estudantes aspirantes à música.

BBB 22: clima de “paz e amor” irrita brothers e internautas

Participantes do BBB 21 também usaram o ambiente virtual para reclamar da cantoria. Gilberto Nogueira afirmou ter sentido raiva do programa ao acompanhar por pay-per-view. “Só cantoria, meu Deus. Hoje é eliminação, minha gente, vão falar de jogo, pelo amor de Deus”. Lumena Aleluia, por sua vez, comparou a reação do público com as duas edições: “Se ano passado reclamaram da energia pesada, agora tomem paz, amor, comunhão, louvor e muita oração”.

Dentro da casa, alguns dos confinados compartilham o sentimento de reclamação. Brunna Gonçalves, por exemplo, declarou que a casa está parecendo com os filmes High School Musical. “Uma palavra, uma música”, disse ela nessa terça-feira, 25, enquanto tentava dormir. No momento, acontecia uma roda de canto na sala de estar. Lucas e Jessilane comentaram a situação e o estudante de medicina lembrou que o “povo quer treta”, se referindo aos espectadores do reality.

E o clima de “paz e amor” do BBB 22 de fato não tem agradado quem assiste. Diversos internautas criticaram no Twitter a sequência de músicas gospel e pagode cantadas por alguns participantes na segunda, 24, após o Jogo da Discórdia. “Papo reto: ou a produção dá um choque de realidade nesse povo ou esse BBB será pior que o BBB 19”, escreveu uma usuária da rede social. “É oração na hora do almoço, música gospel, paz e amor, não que eu não acredite e goste disso, mas tão no BBB né? A essa hora Gil já estava surtando dizendo que o público precisava de algo para entreter eles e estava parado”, lembrou outra pessoa.



