BBB 22: "Ninguém está contando com o dinheiro do prêmio", diz Anitta

Após críticas ao elenco atual do reality pela falta de comprometimento com o jogo, Anitta deu sua opinião sobre o pensamento dos participantes

O clima de amor e paz no BBB 22 não tem agradado os internautas. Os comentários negativos sobre a edição são tão frequentes que até o apresentador Tadeu Schmidt resolveu acordar os participantes em seu discurso do eliminado na última terça, 25. Agora foi a vez de Anitta dar sua opinião sobre o elenco do reality.

Cantoria constante, falta de posicionamento e declarações sobre fazer da 22ª edição um "BBB do amor" são algumas das coisas que não têm agradado os internautas. Anitta acredita que o clima mais "leve" dos participantes é reflexo da onda de cancelamento sofrida na edição passada. "É muito fácil entender o que tá acontecendo no BBB. Todas as pessoas viram o linchamento que acontece aqui fora quando alguém erra lá dentro. Está todo mundo com medo disso", declarou.

Para a cantora, as pessoas não querem se comprometer porque o prêmio do programa não é mais tão atrativo. "1 milhão e meio de reais não tem mais o valor de compra de antigamente. Esse valor já teria que tá o dobro. Pra alguém poder tacar o f****** pra se arriscar sem ganhador. Ninguém está contando com o dinheiro do prêmio. Tá contando com as oportunidades aqui fora, logo, não quer ser odiado", afirmou.

A artista ainda declarou que o elenco atual é reflexo das exigências do próprio público. "A produção nada mais fez do que escutar o público reclamando do quão pesada foi a edição passada e resolveu colocar pessoas mais leves no casting. Pelas que eu conheço bem no casting são pessoas super leves e ótimas de se conviver", pontuou.

Por fim, Anitta falou sobre o que acha do elenco atual. "Tô achando ótimo desacostumar o público de pensar que ver gente ruim passando por cima do outro e entrando em atrito é entretenimento", ressaltou. A cantora é uma telespectadora fiel do reality e já demonstrou interesse amoroso em Rodrigo, mas acabou voltando atrás após alguns posicionamentos do participante.

Ao fazer o discurso do eliminado na terça, 25, Tadeu mandou uma mensagem bem direta aos confinados. "O que é que você quer? 'Quero entrar no Big Brother, é tudo que eu quero'. Sério? Aí vem para cá e não se compromete. Vem para o jogo e não quer jogar? É possível gostar de tudo e de todo mundo o tempo todo? É assim na nossa vida normal. Tem que ser assim no meio de um jogo, no meio da disputa por um prêmio? Vocês podem curtir aí dentro, mas acham que as pessoas estão curtindo isso aqui fora? São as pessoas aqui fora que decidem quem ganha esse jogo e muitas delas fariam de tudo para estar aí", declarou.

