BBB 22: Naiara pede voto do público para sair e cogita desistência

Neste domingo, 23 de janeiro, aconteceu a formação do primeiro paredão do Big Brother Brasil 22. Nele estão Naiara Azevedo, Luciano e Natália. No entanto, em vez de defender sua permanência no jogo, a cantora sertaneja pediu voto para sair. Após isso, ela fez um longo desabafo aos colegas, cogitando a desistência do programa.

Ao ter tempo para defender sua permanência na casa, Naiara fez o oposto: defendeu a permanência dos colegas. Ela depois explicou aos colegas que não estava bem de saúde nos últimos dias e contou o motivo pelo qual pediu assistência médica. "Eu tive uma crise de ansiedade ontem que eu não tinha há anos. Isso foi muito forte. Hoje eu passei o dia inteiro tentando ser firme, tentando ser forte. Pensando, eu preciso terminar o que eu comecei, que era entregar essa prova do monstro. Era uma questão minha comigo mesma. Eu comecei, eu vou até o fim", declarou.

Sobre o assunto Em torpedo anônimo, participante erra pronome de Linn da Quebrada: "você está solteiro?"

BBB 22: "Não dá mais para ficar errando", diz Linn da Quebrada após Eslovênia errar pronome

BBB 22: Com show de Alok, 1ª festa tem selinhos, "fora" e uso errado de pronome

BBB 22: "Vocês vão gostar até o final", diz Anitta sobre Pedro Scooby

Enquete Paredão BBB 22: Luciano, Naiara ou Natália? quem deve ser eliminado?

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além disso, Naiara contou que não tem dormido bem desde o confinamento no hotel. "A cabeça não funciona direito. E a gente vai ficando meio perdido. E ao mesmo tempo que a gente vai ficando meio perdido, nessa minha perda, eu acabei encontrando algumas coisas que precisam ser curadas, ser tratadas. Vocês me ajudaram com isso. Eu não dou conta de ficar mais não sei quantos dias aqui com a luz acendendo, com a porta batendo. Eu preciso evoluir pra, quem sabe um dia, se eu precisar novamente, se eu quiser novamente ter uma experiência como essa, eu esteja preparada. Eu não tava preparada pra essas portas batendo na minha cabeça, não. Eu preciso evoluir", explicou.

"Se em algum momento eu deixei uma má impressão, dei uma má resposta, causei algum desconforto na minha ignorância. [...] Tô precisando dar uma evoluída. Vou deixar vocês aqui nesse momento, vou arrumar minhas coisas", afirmou. Colegas de confinamento chegaram a falar com a cantora para que ela não desistisse, como o cearense Vyni. Após isso, ela foi dormir e até o momento não apertou o botão da desistência.

Naiara Azevedo foi indicada pelo líder Douglas Silva, enquanto Luciano recebeu o contragolpe da indicada. Já Natália recebeu sete votos pela casa, mesmo número que Jade Picon e Pedro Scoody. Porém, o surfista foi salvo pelo líder e Jade venceu a prova do "bate e volta" e se salvou do paredão.

Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags