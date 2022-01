BBB 22: discussões e quase desistências marcam madrugada; veja o que rolou

O primeiro paredão do BBB 22 tem repercutido dentro da casa. Após o programa ao vivo, os participantes discutiram suas relações e duas quase desistiram do reality durante a madrugada de hoje, segunda, 24. Veja o que rolou

As repercussões da formação do primeiro paredão do Big Brother Brasil 22 (BBB 22) começam já no momento dos emparedados defenderem suas permanências na busca pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. Naiara Azevedo, que foi direto para a berlinda após ser indicada pelo líder Douglas Silva, pediu aos espectadores que votassem por sua saída do programa. Surpresos pela votação dupla no Confessionário e pelos desdobramentos seguintes, os brothers passaram boa parte da madrugada de hoje, segunda-feira, 24, deliberando sobre jogo e parcerias.

BBB 22: Naiara e Maria quase apertam botão de desistência

“Eu tive uma crise de ansiedade ontem que eu não tinha há anos. Isso foi muito forte”, relatou Naiara, após o programa ao vivo, durante discurso em clima de despedida aos colegas. “Hoje eu passei o dia inteiro tentando ser firme, tentando ser forte. Pensando, eu preciso terminar o que eu comecei, que era entregar essa prova do monstro. Era uma questão minha comigo mesma. Eu comecei, eu vou até o fim”. A cantora, junto de Eliezer, foi colocada no castigo do monstro pelo anjo Rodrigo.



Pouco depois das palavras emotivas de Naiara, a também cantora Maria ameaçou desistir do reality show. Ela alegou não ter resistência psicológica para os eventos mais recentes, como o Paredão. “Eu estou me sentindo a pior pessoa do mundo. Ontem, a gente [eu e Naiara] estava juntas. Ela tentou criar aliança comigo e não conseguimos. Eu não consigo conviver com isso”, disse a carioca.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Um botão de desistência é uma das novidades do BBB 22; em edições anteriores, os participantes precisavam, para desistir, avisar no confessionário e daí conversar com a produção do reality. Desta vez, basta pressionar o botão, que fica na sala de estar. Porém, a desistência só pode acontecer entre 9 e 21 horas, segundo afirmou o diretor de núcleo do programa, Boninho, no começo do mês de janeiro.



BBB 22: Maria tem DR com Natália

Próximo do amanhecer, Maria conversou com Natália sobre seu voto na modelo. Natália afirmou que a colega não era uma de suas opções de voto. “Em momento algum eu votaria em você, nem Jessi, nem Lucas, nem Rodrigo, nem Vyni. Não foi que não deu tempo de avisar do voto, você não quis. De tudo, o seu foi o que mais doeu. Eu só quero que você saiba que pra mim foi muito forte o seu voto”, desabafou Natália.

“Eu não tô com raiva, tô decepcionada com uma mistura de desespero”, complementou a modelo. Maria pediu desculpas pela situação e destacou estar se sentindo mal: “Não tô conseguindo me olhar no espelho”.

Sobre o assunto BBB 22 ao vivo hoje, 24/01: onde assistir, que horas começa e qual dinâmica

BBB 22: "Vocês vão gostar até o final", diz Anitta sobre Pedro Scooby

BBB 22: a pedido de Tadeu, Linn reforça seu pronome feminino: "Ela"

BBB 22: Luciano pede segunda chance à casa

Luciano, que está no paredão com Natália e Naiara, discursou sobre sua busca por fama e seus primeiros dias de confinamento. “A gente sabe que é o BBB e é um jogo. Eu expus, sim, uma vontade muito voraz minha, que tenho desde meus 6 anos, de ser muito famoso. Aqui dentro eu aprendi com anônimos e famosos que a fama é uma consequência”, disse ele.

“Eu busquei tanto ser famoso em tudo que eu fazia, balé, dança e atuação, que eu almejava sempre o sucesso daquilo, mas nunca falava que queria ser reconhecido pelo que eu fazia”, complementou. Em seguida, pediu uma segunda chance aos colegas, para que pudessem “trocar mais ideias”, isto é, compartilhar mais intimidade.

O bailarino retomou o assunto horas depois, o que irritou Pedro Scooby. O surfista comentou que cada pessoa tem seu próprio sonho: “Você tem o sonho de ser famoso, mas outro cara, de repente, pode ter um sonho de ajudar outra pessoa que precisa, ou de montar um projeto social numa favela onde vai ajudar milhões de crianças. Ou, quem sabe, reverter uma história que ajudaria a vida de muita gente. Então, assim, todo mundo tem seu sonho. Ninguém é mais ou menos do que importante”.

Tiago Abravanel, que participava da conversa, acrescentou que os participantes famosos do BBB, do grupo Camarote, também são merecedores do prêmio. “Porque todo mundo tem o seu sonho. Todo mundo merece, senão o programa seria só pessoas não famosas. Ele é dividido porque são famosos que tem outros sonhos também”.

BBB 22: Rodrigo elogia Linn da Quebrada

Em conversa privada com Bárbara, o paulista Rodrigo elogiou Linn da Quebrada ao relembrar conversa que teve com ela após usar um termo pejorativo para se referir às travestis. “Ela tinha tudo para ser uma daquelas mulheres chatas, [cheia de] mimimi, mas ela é tão leve que a leveza dela te deixa constrangido”, relatou ele a Bárbara.

A sister comentou o torpedo recebido por Linn nesse sábado, 22, no qual foi tratada pelo adjetivo masculino “solteiro”. Mesmo sem saber que quem enviou a mensagem foi sua parceira de jogo, Laís, Bárbara alegou acreditar que não houve intenção de maldade no ato.



Tags