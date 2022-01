BBB 22: a pedido de Tadeu, Linn reforça seu pronome feminino: "Ela"

Segunda participante travesti da história do reality show, Linn da Quebrada reforçou seu pronome feminino ao vivo no BBB 22 nesse domingo, 23. Internautas têm reagido positivamente à abordagem do assunto; veja mais

Segunda participante travesti da história do Big Brother Brasil, Linn da Quebrada teve um momento para reforçar seu pronome feminino durante o ao vivo do BBB 22 desse domingo, 23. No dia anterior, ela recebeu um torpedo anônimo perguntando se estava “solteiro”, com tratamento masculino — e não foi a primeira situação do tipo desde sua chegada na casa. Tadeu Schmidt, apresentador do programa, perguntou à sister o motivo de ter o pronome “ela” tatuado na testa.

“Eu fiz essa tatuagem por causa da minha mãe. Pois no começo da minha transição, ela ainda errava e me tratava no pronome masculino. E tatuei na testa para ela não errar”, explicou a cantora e atriz. “Acho que também é uma indicação para as outras pessoas. Na dúvida, leiam, pois quero ser tratada pelo pronome feminino”, complementou. Além de Laís, autora do torpedo anônimo, Eslovênia e Pedro Scooby foram outros participantes que usaram o pronome masculino para se referir a Linn.

Clique aqui para assistir à explicação de Linn ou reproduza o player abaixo:



HISTÓRICO!



Essa é a maneira da nossa Lina explicar quem ela é



reprodução rede globo/BBB pic.twitter.com/ER5Jd6Lich — Linn da Quebrada (@linndaquebrada) January 24, 2022

BBB 22: Brunna diz que ‘doeu ouvir’ explicação de Linn

Após o momento ao vivo do reality, Brunna Gonçalves comentou a explicação de Linn sobre sua tatuagem. “Ela é super de boa. Não me lembro se falei algo ou não. Mas me doeu ouvir”, relatou a sister, que estava acompanhada de Eslovênia e Jade Picon. “É um mau costume que tem que quebrar”, complementou Eslovênia.

Em conversa privada com Bárbara, o paulista Rodrigo elogiou Linn ao relembrar conversa que teve com ela após usar um termo pejorativo para se referir às travestis. “Ela tinha tudo para ser uma daquelas mulheres chatas, [cheia de] mimimi, mas ela é tão leve que a leveza dela te deixa constrangido”, relatou ele a Bárbara.

BBB 22: internautas repercutem abordagem de transfobia no programa

“Muito importante você ensinar isso, Lina, para os moradores da casa e para o Brasil inteiro. Para que erros não sejam mais cometidos. Muito obrigado”, respondeu Tadeu após a explicação de Linn. A abordagem do apresentador tem sido elogiada por internautas, principalmente porque Tadeu concedeu à Linn o espaço para comentar o assunto, diferente de como fez, por exemplo, Tiago Leifert em 2021 quando o ex-participante João Luiz desabafou sobre racismo sofrido.

Confira tweets sobre a explicação de Linn e a abordagem de Tadeu

Tadeu Schmidt introduziu o assunto do pronome da Linn de um jeito muito suave e assertivo. Já chegou fazendo diferença num momento delicado. #BBB22 — aline ramos (@_alineramos) January 24, 2022

quem erra o pronome da linn agr tem q perde estaleca fodase — RAP, falando (@rapfalando) January 24, 2022

Linn da Quebrada entrando no BBB e eu: avisa que é ela



3 dias depois e eu: não serio gente, avisa que é ELA, ta literalmente tatuado na testa dela pqp — LUFE (@LUFEdraws) January 23, 2022

tadeus fez o certo em abrir esse espaço pra linn falar. essencial! #bbb22 pic.twitter.com/DIbIrWauXK — paiva em #bbb22 (@paiva) January 24, 2022

Tadeu já deu de 10 a ZERO no Tiago.



Ele tá de olho no Twitter e não quis dar palestra, levantou a bola pra Linn cortar — Rei de Wakanda (@LeviKaique) January 24, 2022

amei muito o Tadeu dar oportunidade pra Linn falar e defender seus pronomes em vez de fazer que nem o sapatênis que tentava explicar as coisas — wesLinn (@miran__ds) January 24, 2022

BBB 22: equipe de Linn publica nota oficial

Antes da explicação de Linn durante o programa ao vivo, a equipe da cantora, que é composta inteiramente por travestis, publicou uma nota oficial sobre os episódios de transfobia ocorridos no reality show. “Essa violência é recorrente, tanto que o Brasil se manteve pelo 13º ano como o país que mais mata travestis e transsexuais. Pela primeira vez, grande parte do País está visualizando algumas das muitas violências às quais pessoas trans e travestis são submetidas diariamente”.

“No Brasil, corpos e identidades como o dela são portadores de humanidade negociáveis, e isto precisa mudar! Não é por acaso, que todo o nosso trabalho caminha em prol de criarmos novas possibilidades de sermos e estarmos no mundo”, acrescentou a equipe da cantora. Confira abaixo o pronunciamento na íntegra:



Você não sente quando fala? pic.twitter.com/qHiZ8zkf8m — Linn da Quebrada (@linndaquebrada) January 23, 2022





