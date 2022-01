BBB 22: Rodrigo e Vinicius têm DR: "Quero que você se empodere"

Após a prova de imunidade para os participantes do Camarote do BBB 22, que aconteceu nesta quinta-feira, 20 de janeiro, Rodrigo chamou Vinicius para uma conversa sincera. O brother desabafou com o cearense sobre sentir que ele o trata diferente e Vyni se justificou.

"Se me perguntar, 'com quem você se deu melhor até agora?'. Foram as meninas e você. Só que assim... Não sei o que você traz de fora, que eu sinto você com um receio de mim, impressionante. Dá para ver, nos seus olhares... Você desviava olhar pra mim", declarou Rodrigo.

Sobre o assunto BBB 22: Jade Picon encosta em maçaneta e vira meme na internet

'Sou travesti': Linn da Quebrada compartilha história de vida no BBB; vídeo

BBB 22: filha de Arthur Aguiar passa a noite na UTI

BBB 22: Arthur e Douglas, do camarote, vencem prova e garantem imunidade

BBB 22: Rodrigo utiliza a expressão "traveco" e é corrigido

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Eu sou um cara que viu em você um pouco de baixa autoestima. Quero que você se empodere porque você é esse cara fantástico. Eu sou esse cara que gosta de você e quer que você enxergue a forma que você é. É lógico que a gente tem nossas brincadeiras, só que, às vezes, são palavras um pouco fortes, tipo do 'maldoso', da 'intimidação'... Isso me dói. Não é isso que eu quero ser para você", explicou.

Apesar dos sentimentos do brother, Vyni afirmou que não tem nada contra ele. Rodrigo ainda pediu para que Vyni o tratasse da mesma forma como trata os outros homens da casa.

Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags