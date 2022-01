BBB 22: prova de imunidade já dura 9h; veja quem segue na disputa

A dinâmica está sendo realizada com participantes do grupo "Pipoca" e apenas duas duplas seguem na disputa

A primeira prova de imunidade já chegou testando os limites dos participantes do BBB 22. A dinâmica de resistência está com nove horas de duração, sendo realizada apenas com os brothers do grupo "Pipoca", enquanto o "Camarote" irá disputar outra prova na quinta-feira, 20, quando o restante do elenco entrar na casa.

A prova está sendo feita em duplas e os vencedores ganharão imunidade e R$ 10 mil em compras nas lojas Americanas. Na divisão, feita por escolha dos próprios participantes, Laís ficou com Bárbara, Lucas com Luciano, Vinicius com Natália, Eslovênia com Jessilane e Eliezer com Rodrigo. Três duplas já desistiram, enquanto duas seguem na disputa.

Sobre o assunto Enquete BBB 22: quem deve ser o primeiro eliminado do reality?

BBB 22: confira o signo de cada participante; horóscopo de câncer lidera

Luana Piovani fala sobre Pedro Scooby no BBB: "mulheres segurando a onda"

BBB 22: Eslovênia e Rodrigo conquistam fãs do 'casal' em dois dias

BBB 22: veja cronograma da primeira semana do reality

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Eslovênia e Jessilane foram as primeiras a deixar a prova. Após mais de quatro horas de duração, a dupla deixou os cubos caírem no chão. Uma hora depois, Eliezer e Rodrigo também deixaram os cubos caírem e perderam a prova. Quando a dinâmica completou sete horas, Natália e Vinicius foram eliminados.

As duplas Laís e Bárbara e Lucas e Luciano continuam na disputa. A dupla de mulheres chegou a fazer uma brincadeira e oferecer aos homens uma garrafa térmica para desistirem da prova. Após oito horas de duração, Lucas e Luciano iniciaram uma cantoria com sucessos da música brasileira. Eles especulam que a prova já esteja com 10 horas de duração.

Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags