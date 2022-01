BBB: Ex-Linn da Quebrada passa por transição de gênero e se lança como DJ

Antes de integrar o elenco do Big Brother Brasil (BBB) 22, a cantora Linn da Quebrada manteve um namoro com o estilista Herd Hacker. O casal assumiu publicamente o relacionamento em 2019, mas chegou ao fim durante a pandemia. Após a separação, Hecker passou pelo processo de transição de gênero e, atualmente, se identifica como Cais Niara.

Cais, que também trabalha como DJ, compartilha sua trajetória nas redes sociais e considera Linn uma de suas inspirações. As duas mantêm um bom relacionamento e a estilista já declarou torcida pela ex-namorada.

Cais colocou a sereia, símbolo de Linn da Quebrada no BBB, na descrição do perfil e também compartilhou momentos da participante. "Dobradora de energia, cana, feiticeira das boas, preciosa. Vamos com tudo", diz a publicação compartilhada no último sábado, 15.

Big Brother Brasil 2022

A 22ª edição do Big Brother Brasil começou na segunda-feira, 17, mas Linn ainda não entrou na casa. Ela testou positivo para covid-19, assim como a influencer Jade Picon e o ator Arthur Aguiar. Eles devem entrar nesta quinta, 20, caso o resultado de um novo teste seja negativo.

