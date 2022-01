Globo "se confunde" mais uma vez ao divulgar entrada do elenco do BBB

Após anunciar por e-mail que os assinantes do Globoplay poderiam conferir a entrada ao vivo dos participantes do Big Brother Brasil 22 na casa mais vigiada do País, a Globo publicou, por meio do perfil do streaming no Twitter, que houve “uma confusão”. Na rede social, a conta explicou que o público só conseguirá assistir às primeiras interações dos “brothers” na casa pela TV Globo. Depois, os assinantes terão acesso às 11 câmeras do programa disponíveis 24 horas ao vivo. O programa estreia nesta segunda-feira, 17.

Para retratar a informação que havia sido divulgada anteriormente, o perfil do Globoplay brincou com a situação. “Por aqui, a vontade de espiar está tão grande que acabei fazendo uma confusãozinha”, disse. Em seguida, confirmou que apenas após a exibição da novela “Um Lugar ao Sol” - e na TV Globo - será possível conferir os primeiros passos dados pelos participantes.

“Amanhã, logo após ‘Um Lugar ao Sol’, vamos conferir a entrada dos brothers na casa pela TV Globo. E só depois disso, todas as 11 câmeras estarão disponíveis para assinantes 24 horas por dia”. A conta finalizou: “Olha eu, começando um fogo no parquinho antes mesmo do programa começar!”.

Usuários do Twitter reclamaram da decisão após a divulgação da “novidade” por e-mail e falaram até de “propaganda enganosa” por parte da empresa. “Vocês mandaram até por e-mail! Muito feio. Que decepção”, respondeu um internauta à postagem. “Propaganda enganosa e fake news, sem contar que um monte de gente deve ter assinado por causa dessa suposta entrada ao vivo”, reclamou outro perfil. “Não gostei. Poxa, Globoplay, o pessoal que é assinante tem que ter esse privilégio!”, comentou outra pessoa.

Essa não foi a primeira correção de uma informação divulgada pela Globo sobre o BBB 22. No último dia 10, a apresentadora Patrícia Poeta anunciou, durante o “Encontro”, que o público conheceria a lista oficial dos participantes do reality no dia 13. Entretanto, ela se retratou no dia 12 e afirmou que o dia exato ainda seria divulgado pela emissora.



