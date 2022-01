"Amamos pobres e gente normal", diz perfil de Jade Picon, do BBB 22

A influenciadora e empresária é uma das participantes do BBB 22 e tem rendido diversos memes por entrar no reality mesmo já sendo milionária

A 22ª edição do Big Brother Brasil ainda não estreou, mas a participação de Jade Picon já está rendendo memes. A influenciadora e empresária já é milionária, então internautas estão especulando como ela irá se comportar em determinadas situações do confinamento. Respondendo os fãs no Twitter, os administradores da conta de Jade acabaram fazendo um comentário inusitado sobre "pobres".

No último domingo, 16, o perfil da empresária começou a seguir alguns fãs que interagiam no Twitter. Um deles escreveu: "Os boatos de que o adm chutava pobres é mentira, lenda acolhedora". Com isso, o administrador da conta de Jade respondeu: "Amamos todes, pobres e gente normal".

amamos todes, pobres e gente normal

January 16, 2022

Alguns internautas riram do comentário, já outros levaram a sério e não gostaram por acreditarem que a mensagem insinua que pobres não são normais. A presença de Jade rendeu ainda outros comentários, como qual seria a reação dela ao ganhar prêmios no programa como TV, celular e carro, sendo que ela tem dinheiro suficiente para comprar o que quiser fora da casa.

Jade Picon faz parte do "Camarote" do BBB 22. Ela é irmã de Leo Picon, que foi colírio da Capricho durante a adolescência e hoje é dono da marca Approve. Além de influenciadora, Jade é criadora da marca de roupas Jade Jade. A empresária não costuma se envolver em polêmicas, mas teve o nome inserido em uma confusão no ano passado.

Por três anos, ela namorou o ator João Guilherme. O casal teve um término amigável, mas meses depois surgiram boatos de que Jade havia traído o artista. O assunto veio à tona por conta de Gui Araújo, durante "A Fazenda 13". O influenciador deu a entender que havia ficado com Jade enquanto ela ainda namorava. No entanto, ao sair do programa, esclareceu que só ficou com a empresária após o fim do namoro.

