Juliette presenteia irmão com carro que ganhou no BBB 21

Em seu perfil no Instagram, Juliette Freire mostrou o momento em que deu o carro de presente ao seu irmão

Juliette Freire surpreendeu o irmão, Washington Feitoza, ao lhe dar de presente o carro que ganhou no Big Brother Brasil 2021. Ela mostrou o momento pelos seus stories no Instagram nesta sexta-feira, 7 de janeiro.

“O carro do BBB é dele”, escreveu na publicação. O veículo é um SUV da Fiat que, durante a final do reality show no ano passado, ainda não havia sido lançado para o público geral.

Ao abrir a caixa, Washington se emociona e chora. “Mulher, eu não tenho mais idade para essas coisas, não”, comenta. Em outro vídeo, ela comemora: “nem nos nossos maiores sonhos”. O irmão ainda lhe agradece: “obrigado, é lindo o carro”.

Após isso, a influenciadora digital explicou o motivo da escolha do automóvel. “Poderia ser qualquer outro carro, mas esse tem um significado especial. Todo mundo sabe que a história com meus irmãos é de muita luta”, diz.

“Para mim, é a maior felicidade do mundo. Faz tudo ter sentido. Eu paro para pensar em tudo que já aconteceu com a gente. Hoje, eu poder subir junto com eles é muito gratificante. Eu tô muito, muito feliz”, finaliza.



