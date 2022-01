Fátima Bernardes avisa à Globo que sairá do Encontro, afirma site

De acordo com o "Na Telinha", do Uol, Fátima Bernardes planeja sair de seu programa matutino em junho

Fátima Bernardes deve deixar o programa “Encontro com Fátima Bernardes” em junho. De acordo com o “Na Telinha”, do Uol, a apresentadora já avisou à TV Globo que se afastará com o objetivo de diminuir sua carga de trabalho.

Dois nomes estão sendo cotados para ficar em seu lugar. O primeiro é Patrícia Poeta, que já costuma assumir o comando do conteúdo matinal quando Fátima Bernardes tira seus dias de descanso.

A outra pessoa é Fernanda Gentil, que saiu do esportes e segue carreira no entretenimento. Sua última aposta, o Zig Zag Arena, não gerou grandes índices de audiência e foi cancelada.

A apresentadora deve deixar o programa em junho, no mês em que o “Encontro” completa uma década. Não há, porém, confirmação oficial sobre o assunto.

No momento, Fátima Bernardes e seu namorado, Túlio Gadelha, estão de férias na França. Ela também está com o filho Vinícius, que estuda no país europeu.



