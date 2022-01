MC Mirella ostenta nas redes sociais bolsa de R$ 11 mil e carro de R$ 483 mil

Aproveitando bem a vida de solteira, a funkeira MC Mirella tem compartilhado nas redes sociais registros das suas férias em Orlando, na Flórida, Estados Unidos.

O que chamou a atenção da internet recentemente foi uma foto da cantora com uma bolsa de grife da Prada, avaliada em R$ 11 mil, enquanto posa em cima de um carro da marca BMW, em um modelo que ultrapassa a faixa de R$ 480 mil.

A cantora, que já participou de realities show na TV como "A Fazenda" e o "Power Couple", revelou no podcast do influenciador Lucas Selfie que uma das suas fontes de rendas, além da carreira na música e como influenciadora, é a plataforma de conteúdo exclusivo, Only Fans. Segundo a MC, ela recebe quase meio milhão de reais por mês com os conteúdos do seu perfil.

Recém-divorciada de Dynho Alves, também cantor de funk e influenciador, Mirella tem aproveitado a nova fase de sua vida e dividido vários desses momentos na internet. Além da foto com objetos de luxo, Outra cena que chamou atenção nas redes sociais recentemente foi a "chuva de dinheiro" que a cantora recebeu em uma balada em Orlando.

