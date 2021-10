Namoro da ex-BBB Lumena com a musicista Fernanda Maia chega ao fim

21:05 | Out. 07, 2021

Lumena e Fernanda ficaram juntas por quase dois anos. No Instagram, o ex-casal já excluiu as publicações em que apareciam juntas

A ex-BBB e DJ Lumena Aleluia anunciou na tarde desta quinta-feira, 7 de outubro, que o seu relacionamento com a musicista Fernanda Maia chegou ao fim após quase dois anos juntas. A informação foi divulgada pelo colunista Léo Dias, do Metrópole, e confirmada logo em seguida pela assessoria da ex-sister.

Ao ser procurada pelo jornalista para esclarecer o término, Lumena não lamentou o fim, porém disse está focada no momento em projetos pessoais. “Tenho enorme respeito por tudo que vivemos, não é porque um ciclo se encerra que deixa de ser importante. Estou solteira e focada nos meus projetos profissionais e no autocuidado. Viva a liberdade e ao auto amor né, meu povo?”.

Em maio deste ano, em entrevista ao Gshow, Lumena contou que Fernanda a ajudou a lidar com a rejeição e cancelamento após ser eliminada do reality show BBB 21, com 61,31% dos votos. "Desde o início da nossa relação, ela é uma companheira e tanto. Seguimos firmes, nos divertindo e nos cuidando também", disse a baiana na ocasião.

Em suas redes sociais, Lumena e Fernanda não se pronunciaram sobre o término e já excluíram as publicações em que apareciam juntas.

