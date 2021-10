That ‘70s Show terá spin-off pela Netflix: o que se sabe até agora?

19:48 | Out. 08, 2021

Um spin-off de "That ‘70s Show" situado na década de 1990 foi anunciado pela Netflix hoje, sexta-feira, 8. Dois nomes do elenco original já foram confirmados na série derivada: Kurtwood Smith e Debra Jo Rupp. Veja as novidades e relembre o seriado

A Netflix anunciou hoje, sexta-feira, 8, o lançamento de um spin-off da comédia “That ‘70s Show” situado na década de 1990. Até agora, dois nomes do elenco original já foram confirmados na série derivada: Kurtwood Smith (Red Forman) e Debra Jo Rupp (Kitty Forman). Os produtores esperam que outros atores originais possam se juntar ao novo elenco.

A Netflix descreveu a sinopse do spin-off: “Olá, Wisconsin! É 1995 e Leia Forman, filha de Eric e Donna, está visitando seus avós no verão, onde ela se relaciona com uma nova geração de crianças de Point Place sob o olhar atento de Kitty e o olhar severo de Red. Sexo, drogas e rock 'n roll nunca morrem, apenas troca de roupa”.

Sobre o assunto Atriz trans lamenta fim de Malhação: "Fui primeira e última?"

Por que Phoebe Waller-Bridge deixou a série de "Sr. & Sra. Smith"?

"Cara e Coragem": Globo adotará linguagem neutra em nova novela

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Spin-off de That '70s Show: o que se sabe até agora

10 episódios serão desenvolvidos para “That ‘90s Show”;

Produtores executivos incluem Bonnie e Terry Turner, Lindsey Turner, Marcy Carsey e Tom Werner;

Dois nomes do elenco original já foram confirmados na série derivada: Kurtwood Smith (Red Forman) e Debra Jo Rupp (Kitty Forman);

That ‘70s Show: relembre o sucesso de comédia

“That ‘70s Show” foi exibida na emissora Fox, nos Estados Unidos, entre agosto de 1998 e maio de 2006. Com oito temporadas e 200 episódios, a série contava com Topher Grace, Mila Kunis, Ashton Kutcher, Laura Prepon e Wilmer Valderrama no elenco de jovens.

A estória acompanha as peripécias de seis amigos adolescentes vivendo na fictícia cidade de Point Place, no Wisconsin. Temporalmente, a narrativa aborda a vida dos jovens de 1976 a 1979.



Tags