Novo namoro? Selena Gomez e Chris Evans são vistos juntos; fãs especulam

14:56 | Out. 07, 2021

A cantora Selena Gomez e o ator Chris Evans foram vistos saindo do mesmo restaurante em Los Angeles

Há um novo relacionamento em Hollywood? Selena Gomez e Chris Evans foram vistos saindo de um restaurante em Los Angeles neste mês. Apesar de entrarem em carros diferentes, eles também foram fotografados em um mesmo estúdio na cidade estadunidense.

Os rumores começaram quando o ator da Marvel começou a seguir a cantora no Instagram. Selena já tinha comentado em entrevistas do passado que tinha uma “paixão” por ele.

As teorias da internet se dividem: algumas pessoas acreditam que eles estejam trabalhando em um projeto juntos; outros defendem que os dois possam estar namorando. Ainda não há nenhuma confirmação pública.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Aos 40 anos, Chris Evans costuma não falar publicamente sobre seus relacionamentos amorosos. Mas ele já se envolveu com Lily Collins, que atualmente está casada com o diretor de cinema Charlie McDowell. Selena Gomez já namorou alguns nomes famosos, como The Weeknd e Justin Bieber.

Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Sobre o assunto Camila Pitanga assume namoro e fala sobre bissexualidade nas redes sociais

Homem processa vidente por não remover suposta maldição de ex-namorada

Tati Quebra Barraco questiona uso de máscara e proibição de shows

Tags